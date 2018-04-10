Авіаперевізників Європи попередили про можливі ракетні удари в Сирії

Європейська організація з безпеки авіаперевезень (Євроконтроль) у вівторок, 10 квітня, попередила авіакомпанії про небезпеку для польотів у східному Середземномор'ї, яку можуть становити можливі повітряні удари в Сирії продовж наступних 72 годин. У Євроконтроль зазначили, що протягом цього часу можуть бути використані ракети "повітря-земля", а також крилаті ракети, тому існує можливість порушень у роботі навігаційного обладнання літаків.

Авіаційні регулятори інших країн, у тому числі США, Великобританії, Франції та Німеччини, раніше також попереджали авіакомпанії про небезпеку у повітряному просторі Сирії. Тому більшість авіаперевізників уникають цієї території, повідомляє агенція Reuters.

Нагадаємо, 9 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж найближчих 24-48 годин його адміністрація ухвалить швидке та "важливе" рішення щодо хіматаки в Думі. У США покладають відповідальність за можливу хімічну атаку на сили президента Сирії Башара Асада. 10 квітня президент Франції Еммануель Макрон пригрозив завдати удару по "хімічних об'єктах" Башара Асада.

10 квітня американський есмінець Donald Cook (DDG-75) підійшов до берегів Сирії неподалік від сирійського міста Тартус, де розташована база матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії. За даними спостерігачів, сирійська армія та її союзники готові до екстреної евакуації.

Раніше гуманітарна організація "Білі шоломи" заявила, що в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над містом Дума. За даними гуманітарної організації "Союз медичних організацій допомоги Сирії" (UOSSM), жертвами стали щонайменше 150 осіб, більшість з яких жінки та діти. За інформацією Держдепу США, жертвами стали щонайменше 85 осіб. МЗС РФ і сирійське інформагентство SANA назвали повідомлення про атаку дезінформацією.