 Авіакомпанія-лоукостер Ryanair виходить на український ринок - підписано угоду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018
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Новини

Авіакомпанія-лоукостер Ryanair виходить на український ринок - підписано угоду

Ірландський лоукост-авіаперевізник Ryanair підписав угоди про співпрацю з українськими аеропортами "Бориспіль" та "Львів". Перші рейси між Україною та низкою європейських країн очікуються вже у жовтні 2018 року.

Лоу-костер Ryanair виходить на український ринок

Один з найбільших авіаперевізників Європи - ірландська лоукост-компанія Ryanair - уклала угоди з міжнародними українськими аеропортами "Бориспіль" (Київ) та "Львів". У п'ятницю, 23 березня, відповідні угоди з генеральним директором "Борисполя" Павлом Рябикіним та аеропорту "Львів" Тетяною Романівською підписав керівник Ryanair Майкл О'Лірі. Церемонія підписання відбулася в аеропорті "Бориспіль" за присутності президента України Петра Порошенка.

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Німецька авіакомпанія Lufthansa разом із "доньками" перевезла в минулому році 130 мільйонів пасажирів, випередивши лоукостера Ryanair, який скасувала багато рейсів. (10.01.2018)

Ірландська авіакомпанія Ryanair сподівається узгодити створення профспілок вже в наступному році. Раніше Ryanair не визнавав профспілки. (15.12.2017)

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про успішне завершення переговорів між ірландським лоукостером Ryanair і аеропортом "Бориспіль". До кінця поточного тижня, за його словами, має бути підписано угоду. (21.03.2018)

Ryanair планує розпочнати польоти з та до України з жовтні 2018 року. Авіарейси плануються у 10 напрямках з Києва і п'яти - зі Львова. На сайті авіакомпанії у п'ятницю вже можна було придбачти квитки на майбутні рейси на українських напрямках: до Великобританії, Литви, Польщі, Швеції, Словаччини та Іспанії з Києва та  в Німеччину, Великобританію та Польщу зі Львова.

Майкл О'Лірі повідомив, що компанія вивчає також можливість відкриття внутрішніх рейсів. "Будемо говорити навіть про відкриття баз не тільки в Києві і у Львові, а також в інших містах України", - сказав топ-менеджер, цитує "Інтерфакс-Україна". За перший рік роботи на українському ринку ірландська авіакомпанія планує перевезти 850 тисяч пасажирів, додав О'Лірі. За його прогнозами, близько 40 відсотків перевезених пасажирів будуть мандрівники з Європи.

Водночас міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв у інтерв'ю виданню "Новий час", що крім нинішніх двох, "будуть ще три аеропорти" в країні, до яких літатиме Ryanair. Він також повідомив, що "в зимовий сезон" на український ринок вийдуть іще дві авіакомпанії-лоукостери. За його словами, з ними на даний момент ведуться переговори.

Успіх після провалу переговорів

Вихід Ryanair на український ринок був запланований ще 2017 року, однак так і не відбувся через провал тодішніх переговорів між авіакомпанією та київським аеропортом "Бориспіль". Керівництво останнього звинуватило мінінфраструктури у погодженні, на їхню думку, надто низької ставки пасажирського збору з Ryanair без згоди з самим аеропортом. Зрештою переговори були поновлені за ініціативи міністра Омеляна - за участі міністерства та Ukraine Investment Promotion Office. 

Українська авіакомпанія МАУ, яка належить структурам українського бізнесмена Ігоря Коломойського і на даний момент є базовим перевізником "Борисполя" тоді відкидала свою причетність до зриву перемовин між Ryanair та київським летовищем.
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