Авіакатастрофа на Кубі: понад сотня загиблих

Внаслідок авіакатастрофи, що сталася поблизу міжнародного аеропорту імені Хосе Марті, розташованого неподалік столиці Куби Гавани, загинули майже усі люди, що були на борту літака Boeing 737. Про це повідомляються інформагенції вранці в суботу, 19 травня. З-під уламків літака витягли трьох людей, які вижили, однак перебувають у критичному стані в лікарні. На борту літака перебували 104 пасажири, серед яких було п'ятеро іноземців, і шестеро членів екіпажу, які були мексиканцями.

Сама катастрофа сталася в п'ятницю, 18 травня, невдовзі після злету повітряного судна. "Вогонь погашено, аналізуються рештки (літака - Ред.)", - заявив президент Куби Мігель Діас-Канель, який прибув на місце катастрофи.

Літак виконував рейс із Гавани до розташованого на сході країни міста Ольгін. Повітряне судно 1979 року виробництва було орендовано у мексиканської компанії Global Air. Уряд Мексики наголосив, що компанія мала всі необхідні документи, а літак успішно пройшов інспекцію у листопаді 2017 року.