 Авіакатастрофа на Кубі: понад сотня загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2018
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Новини

Авіакатастрофа на Кубі: понад сотня загиблих

Лише троє осіб зі 110 пасажирів та членів екіпажу вижили у авіакатастрофі літака поблизу кубинської столиці Гавани. Літак був орендований у мексиканської компанії.

На місці катастрофи

На місці катастрофи

DW.COM

Пасажирський літак загорівся після жорсткої посадки на футбольне поле біля аеропорту непальської столиці Катманду. Загинули десятки осіб. (12.03.2018)

На північному сході Туреччини літак Boeing 737-800 авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги в аеропорту міста Трабзон. Машина ледь не впала в Чорне море. (14.01.2018)

Внаслідок авіакатастрофи, що сталася поблизу міжнародного аеропорту імені Хосе Марті, розташованого неподалік столиці Куби Гавани, загинули майже усі люди, що були на борту літака Boeing 737. Про це повідомляються інформагенції вранці в суботу, 19 травня. З-під уламків літака витягли трьох людей, які вижили, однак перебувають у критичному стані в лікарні. На борту літака перебували 104 пасажири, серед яких було п'ятеро іноземців, і шестеро членів екіпажу, які були мексиканцями.

Сама катастрофа сталася в п'ятницю, 18 травня, невдовзі після злету повітряного судна. "Вогонь погашено, аналізуються рештки (літака - Ред.)", - заявив президент Куби Мігель Діас-Канель, який прибув на місце катастрофи.

Літак виконував рейс із Гавани до розташованого на сході країни міста Ольгін. Повітряне судно 1979 року виробництва було орендовано у мексиканської компанії Global Air. Уряд Мексики наголосив, що компанія мала всі необхідні документи, а літак успішно пройшов інспекцію у листопаді 2017 року.

  • Плавний злет, різка посадка

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Плавний злет, різка посадка

    Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

  • Причину інциденту встановлюють

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Причину інциденту встановлюють

    Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

  • Задимлений літак

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Задимлений літак

    На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

  • Паніка на борту

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Паніка на борту

    Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

  • Закритий аеропорт

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Закритий аеропорт

    На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги в аеропорту турецького міста Трабзон і ледь не впав у Чорне море. Ніхто зі 168 людей на борту не постраждав. (15.01.2018)  

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