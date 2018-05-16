Авіакатастрофа на Кубі: влада підтвердила загибель 110 осіб

Внаслідок катастрофи пасажирського літака Boeing 737 на Кубі загинули 104 пасажири і шестеро членів екіпажу. Ці дані офіційно підтвердила влада Куби ввечері у суботу, 19 травня. Загалом на борту перебували 113 осіб, із них 102 були кубинцями, ще двоє - громадянами Аргентини, ще двоє - африканцями, що проживали на Кубі, шестеро членів екіпажу і ще одна пасажирка походили з Мексики, передає агентство dpa.

Раніше повідомлялося, що вдалося врятувати трьох пасажирок. Уцілілі перебувають у лікарні в Гавані. Лікарі оцінюють стан цих трьох жінок як критичний. Станом на вечір суботи було упізнано 15 тіл загиблих, серед яких п'ятеро дітей, повідомив заступник міністра охорони здоров'я країни Альфредо Гонзалез.

Катастрофа сталася в п'ятницю, 18 травня, невдовзі після злету повітряного судна. Літак виконував рейс із Гавани до розташованого на сході країни міста Ольгін. У міністерстві транспорту Куби 19 травня повідомили, що вдалося знайти одну "чорну скриньку" літака - вона в доброму стані. Повітряне судно 1979 року виробництва було орендоване у мексиканської компанії Global Air. Уряд Мексики наголосив, що компанія мала всі необхідні документи, а літак успішно пройшов інспекцію у листопаді 2017 року.

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