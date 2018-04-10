 Авіакатастрофа в Алжирі: понад 250 загиблих військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2018
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Новини

Авіакатастрофа в Алжирі: понад 250 загиблих військових

Неподалік від столиці Алжиру розбився військово-транспортний літак. Унаслідок авіакатастрофи загинуло понад 250 військовослужбовців, котрі перебували на борту.

На місці падіння літака в Алжирі

На місці падіння літака в Алжирі

Військово-транспортний літак упав неподалік від столиці Алжиру. В результаті авіакатастрофи, що сталася зранку середи, 11 квітня, загинуло 257 військовослужбовців, які перебували на борту, передає інформагенція Reuters з посиланням на державні ЗМІ Алжира.

Авіакатастрофа в Алжирі

Найімовірніше, що літаком, який розбився, був Іл-76

Точна кількість осіб, що перебували на борту літака, наразі є невідомою. Також не повідомляється про те, щоб хтось з військових, що були на борту літака, вижив. Дані щодо кількості загиблих наводяться різні. За даними телеканалу Ennahar, кількість жертв трагедії складає 247 осіб, а представник агентства цивільної авіації країни раніше повідомив про 181 загиблого. Поки що представники влади не називали можливі причини катастрофи. Літак впав у полі невдовзі після того, як злетів в аеропорту міста Буфарік. 

До місця падіння повітряного судна прибули бригади рятувальників та загони служб безпеки. Над аеропортом клубочиться дим. Є повідомлення, що літаком, який зазнав катастрофи, був Іл-76.

  • Плавний злет, різка посадка

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Плавний злет, різка посадка

    Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

  • Причину інциденту встановлюють

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Причину інциденту встановлюють

    Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

  • Задимлений літак

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Задимлений літак

    На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

  • Паніка на борту

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Паніка на борту

    Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

  • Закритий аеропорт

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Закритий аеропорт

    На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.

    Автор: Ольга Войтович


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