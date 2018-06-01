Австрійський віце-канцлер виступає за скасування санкції проти РФ

Віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache) вимагає негайного скасування санкцій ЄС проти Росії. Про це Штрахе заявив в інтерв'ю австрійському виданню Österreich, опублікованому ввечері суботи, 2 червня, на сайті видання.

Відповідаючи на запитання журналістів, урядовець, котрий представляє правопопулістську Австрійську партію свободи, вказав на істотну шкоду для економіки Австрії, якої завдали запровадженні проти РФ обмежувальні заходи. З огляду на це Євросоюз, на думку політика, має змінити курс щодо Росії. За словами Штрахе, "тепер саме час покінчити з цими клопіткими санкціями та нормалізувати політичні й економічні відносини з Росією".

Позиція Італії щодо санкцій

Днями міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) висловив побоювання щодо подовження санкцій ЄС проти Росії через прихід до влади уряду популістів у Італії, передає інформагенція Reuters. Серед іншого Маас вказав і на те, що дискусії між італійськими урядовими партіями містять натяки на те, що новий уряд Італії може й не підтримати довший термін дії обмежувальних заходів Євросоюзу проти Росії. Для подовження чинності наявних на сьогодні обмежувальних заходів потрібне одностайне рішення всіх країн-членів, наголосив Маас.

Прагнення скасування санкцій проти РФ містить також і коаліційна угода між "Лігою півночі" та "Рухом п'яти зірок", які прийшли до влади в Італії внаслідок затяжної урядової кризи після позачергових парламентських виборів у країні, передає інформагенція AFP.

Економічні санкції щодо Росії через її агресію в Україні були запроваджені Євросоюзом у липні 2014 року терміном на один рік, у березні 2015 року їхнє можливе скасування прив'язали до виконання Москвою мінських угод до кінця 2015 року. Оскільки Росія не виконала усі свої зобов'язання, після цього лідери ЄС неодноразово ухвалювали рішення щодо подовження санкцій ще на півроку. Востаннє секторальні санкції Євросоюзу проти РФ були продовжені Радою ЄС у грудні 2017-го року до кінця червня 2018-го року. Обмеження стосуються фінансового, енергетичного, оборонного секторів російської економіки, а також товарів подвійного призначення. За кілька тижнів лідери Євросоюзу мають зібратися вчергове для обговорення можливості подовження чинності запроваджених обмежувальних заходів.