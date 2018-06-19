 Австралія почала національне розслідування домагань на робочих місцях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2018

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Новини

Австралія почала національне розслідування домагань на робочих місцях

Австралія повідомила про проведення першого в світі розслідування національного масштабу щодо сексуальних домагань на робочих місцях.

Демонстрація проти жіночої дискримінації у Мельбурні (архівне фото)

Демонстрація проти жіночої дискримінації у Мельбурні (архівне фото)

Австралія заявила про проведення "першого в світі" незалежного національного розслідування сексуальних домагань на робочих місцях. Про це у середу, 20 червня, оголосила австралійська комісія з прав людини (AHRC).

"Час є правильним, є апетит до змін, і ми маємо всі функції, щоб... допомогти Австралії очолити земну кулю у пошуку нових рішень щодо сексуальних домагань", - заявила представниця комісії Кейт Дженкінс.

Розслідування, яке триватиме 12 місяців, стало результатом глобального руху MeToo, в рамках якого були виявлені численні випадки домагань по всьому світу. За словами Дженкінс, метою розслідування є отримання рекомендацій задля запобігання і реагування на сексуальні домагання.

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"Комісії невідомі інші країни, де був би почате національне розслідування або схожий процес у відповідь на MeToo", - йдеться в заяві AHRC. Міністерка в справах жінок Келлі О'Дваєр також заявила, що розслідування, яке коштуватиме мільйон австралійських доларів (637 тисяч євро), є першим у світі. "Ми не знайшли жодної іншої країни, яка розглядає це питання в такому всебічному вигляді", - додала вона.

У рамках розслідування буде проведено громадські консультації у великих містах та в регіонах. Планується дослідити причини домагань на робочих місцях, використання соціальних мереж та технологій, а також чинні закони.

Зараз AHRC проводить четверте національне опитування щодо домагань на роботі в Австралії. Попереднє дослідження виявило, що за останні 15 років понад 20 відсотків людей в країні були жертвами сексуальних переслідувань, при чому у 68 відсотках випадків домагання відбувалися на роботі.

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