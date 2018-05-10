Австралія надасть 50 мільйонів доларів на справу MH17

Уряд Австралії протягом чотирьох років виділить 50,3 мільйона доларів для підтримки судового переслідування винних у катастрофі малазійського "Боїнга" рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році.

Ця сума передбачена в бюджеті на 2018 рік, повідомило у четвер, 10 травня, міністерство закордонних справ Австралії.

"Уряд Тернбулла (прем'єр-міністра Австралії Мальколма Тернбулла. - Ред.) продовжує домагатися справедливості для жертв падіння MH17", - повідомили в МЗС країни. Там також зазначили, що гроші будуть виділятися і на те, щоб родичі загиблих брали участь у судових розглядах.

17 липня 2014 року літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, за даними слідства, був збитий над контрольованим сепаратистами районом Донецької області. Всі 298 людей, які перебувати на борту літака, загинули.

13 жовтня 2015 року комісія Ради безпеки Нідерландів, що займалася розслідуванням причин катастрофи лайнера, опублікувала доповідь, в якій було сказано, що літак був збитий ракетою класу "земля - повітря", випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з Росії.

На початку січня 2016 року група розслідувачів Bellingcat заявила, що встановила особи 20 російських військовослужбовців, причетних до катастрофи літака.