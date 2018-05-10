 Австралія надасть 50 мільйонів доларів на справу MH17 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2018
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Новини

Австралія надасть 50 мільйонів доларів на справу MH17

Австралійський уряд виділить понад 50 мільйонів доларів для підтримки розслідування і притягнення до відповідальності виних у катастрофі малайзійського літака Boeing 777 рейсу MH-17 на Донбасі.

Boeing 777 компанії Malaysia Airlines було збито на Донбасі в липні 2014 року

Boeing 777 компанії Malaysia Airlines було збито на Донбасі в липні 2014 року

Уряд Австралії протягом чотирьох років виділить 50,3 мільйона доларів для підтримки судового переслідування винних у катастрофі малазійського "Боїнга" рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році.

Ця сума передбачена в бюджеті на 2018 рік, повідомило у четвер, 10 травня, міністерство закордонних справ Австралії.

"Уряд Тернбулла (прем'єр-міністра Австралії Мальколма Тернбулла. - Ред.) продовжує домагатися справедливості для жертв падіння MH17", - повідомили в МЗС країни. Там також зазначили, що гроші будуть виділятися і  на те, щоб родичі загиблих брали участь у судових розглядах.

17 липня 2014 року літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, за даними слідства, був збитий над контрольованим сепаратистами районом Донецької області. Всі 298 людей, які перебувати на борту літака, загинули. 

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Аналіз голосу одного з підозрюваних у збитті малайзійського літака MH17 вказує на його велику подібність до голосу російського генерал-полковника Миколи Ткачова, йдеться в розслідуванні Bellingcat і видання The Insider. (08.12.2017)

13 жовтня 2015 року комісія Ради безпеки Нідерландів, що займалася розслідуванням причин катастрофи лайнера, опублікувала доповідь, в якій було сказано, що літак був збитий ракетою класу "земля - повітря", випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з Росії.

На початку січня 2016 року група розслідувачів Bellingcat заявила, що встановила особи 20 російських військовослужбовців, причетних до катастрофи літака.
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