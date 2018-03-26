 Австралія долучається до видворення російських дипломатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2018
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Новини

Австралія долучається до видворення російських дипломатів

Австралія та Ісландія заявили про свою реакцію на отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії. З Австралії висилають двох російських дипломатів, а ісландські посадовці не їдуть на Чемпіонат світу з футболу.

Малкольм Тернбулл

Малкольм Тернбулл

Австралія вишле двох російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл у вівторок, 27 березня. Таким чином, Австралія долучилася до багатьох інших країн, які виявили солідарність із Лондоном.

"Двох російських дипломатів було визнано незареєстрованими офіцерами розвідки і буде видворено австралійським урядом за дії, несумісні з їхнім статусом", - цитує Тернбулла інформагенція Reuters. Окрім того, Австралія застерегла, що може бойкотувати Чемпіонат світу з футболу, який у 2018 році пройде в Росії.

DW.COM

Низка країн ЄС, а також США й Канада висилають російських дипломатів через справу про отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля. Про аналогічний крок повідомили і в Україні. (26.03.2018)

Слідом за країнами ЄС, які видворяють дипломатів РФ, США заявили, що висилають 60 "співробітників російських спецслужб" і закривають консульство в Сіетлі. До видворення дипломатів долучилась і Канада. (26.03.2018)

Ісландія також заявила про дії зі свого боку у зв'язку з отруєнням Скрипаля. "Серед заходів, яких вживає Ісландія, є тимчасове відтермінування усіх двосторонніх діалогів високого рівня з російськими чиновниками", - йдеться у заяві міністерства закордонних справ Ісландії. Також Ісландія не відправлятиме своїх високопосадовців на ЧС-2018. При цьому про вислання дипломатів офіційний Рейк'явік не заявляв.

Нагадаємо, що напередодні про вислання дипломатів РФ заявили 14 країн ЄС, США та Канада. Німеччина висилає з країни чотирьох російських дипломатів. Стільки ж висилає Франція. При цьому США заявили, що висилають 60 "співробітників російських спецслужб" і закривають консульство в Сіетлі. Своєю чергою, Україна оголосила, що вишле 13 російських дипломатів.

Нагадаємо, колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США й РФ.

Ситуація навколо отруєння екс-шпигуна призвела до дипломатичного конфлікту між Лондоном і Москвою. Уряд Великобританії нещодавно вирішив вислати 23 російських дипломатів, на що Росія відповіла видворенням з країни 23 дипломатів Великобританії.
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