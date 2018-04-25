 Австралія виділить кошти для порятунку Великого бар′єрного рифу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2018
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Новини

Австралія виділить кошти для порятунку Великого бар'єрного рифу

Австралія намагається захистити і відновити Великий бар'єрний риф, який постраждав від високих температур у 2016 і 2017 роках. Кошти підуть на покращення якості води і захист коралових рифів від морських зірок.

Морська зірка терновий вінець на морському дні поблизу узбережжя Австралії

Морська зірка "терновий вінець" на морському дні поблизу узбережжя Австралії

Уряд Австралії запланував виділити сотні мільйонів австралійських доларів для порятунку Великого бар'єрного рифу. Ідеться про суму у 500 мільйонів австралійських доларів (близько 312 мільйонів євро), повідомив у неділю, 29 квітня, міністр захисту довкілля Австралії Джош Фрайденберг в ефірі місцевого телеканалу ABC. Дана інвестиція повинна убезпечити "майбутнє рифу", зазначив міністр.

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За його словами, виділені кошти підуть на покращення якості води, порятунок коралових рифів та боротьбу з агресивними морськими зірками, передає інформагенція dpa. Як повідомляє науково-популярний сайт Futurity, морські зірки типу "терновий вінець" активно поїдають корали. Останнім часом кількість цих зірок помітно зросла через скорочення кількості їхніх природних ворогів.

Унікальна екосистема Великого бар'єрного рифу протяжністю близько 2300 кілометрів розташована уздовж північно-східного узбережжя Австралії. У 2016 і 2017 роках спека знищила близько третини коралових рифів у цій зоні. Від рифу, за даними Фрайденберга, залежать близько 64 тисяч робочих місць. Економіці країни Великий бар'єрний риф щороку дає близько 3,7 мільярдів євро. "Це є природний, національний та міжнародний символ і це підстава, чому ми настільки рішуче прагнемо його зберегти для майбутніх поколінь", - наголосив Фрайденберг.
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