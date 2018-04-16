Аварія автобуса в КНДР: загинули понад 30 китайських туристів

Автокатастрофа в Північній Кореї призвела до численних жертв серед китайських туристів. Про це в понеділок, 23 квітня, повідомили в МЗС КНР. Згідно з наявною інформацією, напередодні ввечері автобус з китайськими туристами потрапив у дорожньо-транспортну пригоду поблизу столиці КНДР Пхеньяна, передає інформагенція AFP.

Унаслідок аварії загинули 32 громадян КНР та четверо громадян КНДР, зазначається в повідомленні китайського зовнішньополітичного відомства. Жодних інших деталей не розкривається. Раніше китайське державне телебачення повідомило на сторінці в соціальній мережі Twitter про "понад 30 загиблих" у результаті ДТП у КНДР. Згодом цей допис було видалено, передає агенція новин dpa.