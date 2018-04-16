 Аварія автобуса в КНДР: загинули понад 30 китайських туристів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Аварія автобуса в КНДР: загинули понад 30 китайських туристів

Автобус з китайськими туристами потрапив у дорожньо-транспортну пригоду поблизу Пхеньяна, внаслідок чого загинули 32 громадян КНР, повідомляють у Пекіні.

Кадри з місця аварії в КНДР

Кадри з місця аварії в КНДР

Автокатастрофа в Північній Кореї призвела до численних жертв серед китайських туристів. Про це в понеділок, 23 квітня, повідомили в МЗС КНР. Згідно з наявною інформацією, напередодні ввечері автобус з китайськими туристами потрапив у дорожньо-транспортну пригоду поблизу столиці КНДР Пхеньяна, передає інформагенція AFP.

Унаслідок аварії загинули 32 громадян КНР та четверо громадян КНДР, зазначається в повідомленні китайського зовнішньополітичного відомства. Жодних інших деталей не розкривається. Раніше китайське державне телебачення повідомило на сторінці в соціальній мережі Twitter про "понад 30 загиблих" у результаті ДТП у КНДР. Згодом цей допис було видалено, передає агенція новин dpa.

 

DW.COM

У ФРН п'яний українець на вантажівці протаранив патрульне авто, загинула жінка-поліцейська

У землі Північній Рейн - Вестфалія вантажівка, за кермом якої перебував українець напідпитку, врізалася в поліцейський автомобіль. Співробітниця поліції загинула, двоє її колег отримали тяжкі травми. (28.12.2017)  

Наїзд на пішоходів у Харкові: поліція повідомляє про п'ятьох загиблих

У результаті наїзду позашляховика на вулиці Сумській у Харкові загинуло щонайменше п'ятеро осіб, повідомляють у місцевій поліції. Ще шестеро травмовані. (18.10.2017)  

В Індії шкільний автобус упав у прірву: загинули щонайменше 24 дитини

У Гімалаях шкільний автобус зірвався з гірської дороги в прірву, унаслідок чого загинули 27 людей, у тому числі й 24 дитини. Ще 12 підлітків госпіталізовано, більшість із них - у критичному стані. (09.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

Чому роззяви на місці ДТП небезпечні? (08.01.2018)  

Також за темою

Nordkorea Kim Jong Un Armee Offiziere

Берлін та Пекін виступають за посилення санкцій проти КНДР 07.09.2017

Санкційний тиск на Північну Корею слід посилити, вважають канцлерка Німеччини Анґела Меркель та лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Підтримка нових штрафних заходів проти КНДР відсутня поки що лише з боку Росії.

Singapur IISS Shangri la Dialogue - James Mattis

Пентагон застеріг Пекін від збільшення військової присутності в Південнокитайському морі 03.06.2017

Зусилля Пекіна, мета яких - вплинути на Пхеньян, варті похвали, вважає міністр оборони Сполучених Штатів. Утім, Вашингтон застерігає керівництво Китаю від збільшення військової присутності в Південнокитайському морі.

G20 Gipfel in Hamburg | Trump & Jinping

Трамп у Гамбурзі вимагав від лідера Китаю тиснути на Пхеньян 08.07.2017

Американський президент шукає допомоги Пекіна у вирішенні північнокорейської проблеми. Утім, лідер КНР наполягає, що це можна зробити лише шляхом переговорів.

Докладно

Зворотній відлік до ЧС-2018 у Москві, березень 2018 року

Бойкот ЧС-2018 у Росії: що думають у Європарламенті

DW опитала парламентарів, яке практичне значення може мати бойкот та як він вплине на діалог Заходу та РФ. 

Новий транспортний літак Бундесверу Airbus A400M

Airbus A400M: Суперзірка чи летюча проблема?

Після багатьох невдач в реалізації проекту - літак Airbus A400M має легендарно погану репутацію.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  