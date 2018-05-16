 Абрамович має пояснити походження статків перед отриманням нової британської візи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2018
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Новини

Абрамович має пояснити походження статків перед отриманням нової британської візи

Для отримання нової візи російський олігарх повинен підтвердити, що його статки зароблено законним шляхом, зазначає The Telegraph.

Роман Абрамович

Роман Абрамович

Російський олігарх Роман Абрамович повинен пояснити британській владі походження своїх статків. Про це пише в понеділок, 21 травня, видання The Telegraph. Подібна процедура необхідна для отримання нової візи, яка дозволить олігархові повернутися на територію Великобританії.

Нові, жорсткіші правила отримання візи, вимагають підтвердити, що статки заявника зароблено законним шляхом. Але наявна ситуація не означає проведення розслідування щодо Абрамовича, повідомляє видання.

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За даними The Bell, у бізнесмена була так звана інвестиційна віза, яку видають при вкладенні в британську економіку від 2 мільйонів фунтів стерлінгів. Ця віза видається на 3 роки і 4 місяці, після чого її можна продовжити.

Термін дії попередньої візи Абрамовича закінчився в квітні. Напередодні, 20 травня, низка джерел в оточенні олігарха повідомили, що він не отримав нову британську візу. За цими даними, це не дозволило Абрамовичу відвідати фінал Кубка Англії з участю футбольного клубу Chelsea, який йому належить.

Доповідь про "брудні гроші" з Росії

Раніше в понеділок комітет британського парламенту з питань закордонних справ опублікував доповідь про "брудні гроші" з Росії. У документі йдеться, що Великобританія не повинна закривати очі на дії "клептократів президента Путіна і порушників прав людини". У Кремлі публікацію доповіді назвали "провокацією, влаштованою британською стороною".

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