 Абе і Путін домовилися про співпрацю у корейському питанні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2018

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Новини

Абе і Путін домовилися про співпрацю у корейському питанні

Сіндзо Абе і Володимир Путін у Москві обговорили теми ядерного роззброєння на Корейському півострові, міжнародної торгівлі та мирного договору між державами.

Зустріч Володимира Путіна та Сіндзо Абе, 26 травня

Зустріч Володимира Путіна та Сіндзо Абе, 26 травня

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе під час візиту до Росії домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про співпрацю у питанні денуклеаризації Корейського півострова. "Росія та Японія підтримуватимуть тісні контакти, щоб Північна Корея рухалася в правильному напрямку", - заявив Абе під час прес-конференції в суботу, 26 травня, цитує агентство dpa.

Лідери двох країн також порушили тему Курильських островів та мирного договору між державами. Японія намагається просувати спільні бізнес-проекти на цих островах, щоб надати імпульс розв'язанню територіального спору. Путін заявив після зустрічі, що японська ділова делегація відвідає острови цього року.

Курильські острови були захоплені радянськими військами в останні дні Другої світової війни, що призвело до виселення 17 тисяч японців. Це завадило підписанню мирного договору між СРСР і Японією по завершенні війни.

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