Zuhal Olcay′a ″cumhurbaşkanına hakaret″ten hapis cezası | TÜRKİYE | DW | 22.03.2018

Sahnede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında dava açılan şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Anadolu 46'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen iki avukat katılırken, tutuksuz yargılanan Olcay ve avukatı yer almadı.

Erdoğan'ın avukatı Ela Ezgi, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek Olcay'ın cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Olcay'a "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Bu cezayı "iyi hâl" indirimi ile 10 aya düşüren mahkeme, sanığın daha önce de kamu görevlisine hakaret suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasından hükümlü olduğunu gerekçe göstererek cezayı ertelemedi.

DHA/BÖ,CÖ

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