Zuckerberg hata yaptıklarını kabul etti | DÜNYA | DW | 21.03.2018

Facebook’un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, 50 milyon kullanıcının kişisel verilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından izinsiz bir şekilde alınarak ABD seçimlerinde kullanıldığı haberleriyle ilgili ilk defa konuştu.

Kendi Facebook hesabından Çarşamba günü bir açıklama yayınlayan Zuckerberg, şirketin verileri koruma konusunda "hata yaptığını” kabul etti.

Zuckerberg, “Sizin verilerinizi koruma konusunda sorumluluğumuz bulunuyor ve eğer bunu gerçekleştiremiyorsak size hizmet vermeyi hak etmiyoruz” dedi.

Tam olarak ne olduğunu ve böyle bir durumun tekrar yaşanmaması için ne yapılması gerektiğini anlamaya çalıştığını belirten Zuckerberg, böyle bir hatanın yaşanmaması için aslında geçen senelerde ciddi adımlar attıklarını ve önlemler aldıklarını ifade etti.

Zuckerberg, "Ancak aynı zamanda hatalar yaptık; yapılması gereken daha çok iş var ve vites artırarak bunları yapmalıyız” dedi.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg.

Facebook yeni önlemler alacak

Zuckerberg alınması planlanan önlemler arasında şüpheli görünen uygulamaları denetleme, uygulama geliştiricilerin verilere erişimlerini kısıtlandırma ve hangi uygulamaların kullanıcıların verilerine erişimi olduğunu gösterip, istenirse kolay bir şekilde bu iznin kaldırabileceği yeni bir aracın geliştirilmesi olarak sıraladı.

Cambridge Analytica isimli İngiliz danışmanlık şirketinin eski bir çalışanı, şirketin 50 milyona yakın Facebook kullanıcısının verilerini yetkisiz bir şekilde elde ettiğini ve bu verileri 2016'daki ABD başkanlık seçimlerinde sonradan başkan seçilen ve o zaman Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump lehine kullandıklarını söylemişti.

İngilizce Channel 4 News televizyonunun yayınladığı gizli çekim görüntülerde de Cambridge Analytica şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix'in kendisini potansiyel müşteri olarak tanıtan muhabire elde ettikleri verileri seçim öncesinde Trump'ın lehine kullandıklarını söylediği ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine açıklama yapan Cambridge Analytica şirketi, Nix'in görevden aldıklarını duyurmuştu.

İngiltere ve ABD, Cambridge Analytica’nın Facebook’taki kişisel verileri usulsüz olarak kullandığı iddialarını araştırmak üzere soruşturma başlattı.

Salı günü Beyaz Saray sözcüsünün yaptığı açıklamada Başkan Trump’ın Cambridge Analytica'ya yönelik soruşturmaları memnuniyetle karşıladığı belirtilmişti.

AFP,AP,DW/DÇÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe