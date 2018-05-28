Zschäpe'nin avukatları tahliye istedi

Almanya'da 8'i Türk, bir Yunan ve bir Alman polis memuru olmak üzere 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne ilişkin davaya Münih’te devam edildi. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında baş sanık Beate Zschäpe'nin azletmek istediği, mahkeme tarafından görevlendirilen üç avukatı savunmalarına başladı.

Zschäpe'nin uzun süredir mesafeli olduğu mahkeme tarafından görevlendirilen üç avukattan biri olan Wolfgang Heer, 43 yaşındaki müvvekkilinin cinayet ve saldırı suçlarından beraat etmesini, sadece kundaklama suçundan ceza alması gerektiğini savundu. Heer savunmasında "Beate Zschäpe terörist değil. Cinayet planlamadı, silah temin etmedi, olaylara etkisi olmadı ve arkadaşları Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt'ın işlediği suçları da mutfak masasından kumanda etmedi" dedi.

Heer: Sadece kundaklama suçundan ceza almalı

Zschäpe'nin devletin güvenliğine yönelik işlediği iddia edilen suçlardan beraat etmesini isteyen avukat Heer, müvekkilinin Zwickau kentinde kaçtığı dairede yangın çıkarmaktan ceza alabileceğini belirtti. Heer, "Bu yangın başsavcılığın iddianamesinde geriye kalan tek suçlama" dedi. Avukat Heer müvekkilinin kundaklama suçundan ne kadar ceza alması gerektiği konusunda ise bir açıklama yapmadı, ancak en yüksek ceza verilse bile Zschäpe'nin altı yıldır tutuklu olduğu için bu cezayı çoktan çektiğini savundu.

Beate Zschäpe kendisini ilk başta savunan ve mahkeme tarafından görevlendirilen üç avukat Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl ve Anja Sturm'la uzun süredir mesafeli. Bu üç avukatın azledilmesi talebi, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nce birçok kez reddedildi. Zschäpe'yi bu nedenle uzun süredir ilişkisinin iyi olduğu iki avukat, Hermann Borchert ve Mathias Grasel aktif olarak savunuyor. Dolayısıyla Zschäpe'yi mahkemede resmi olarak iki ayrı avukat ekibi savunuyor. Zschäpe'nin ilişkisinin iyi olmadığı Heer, Stahl ve Sturm'un bugün başlayan savunmalarının birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Anja Sturm, Wolfgang Heer ve Wolfgang Stahl

Zschäpe'nin güvendiği iki avukat farklı ceza istemişti

Zschäpe'nin güvendiği iki avukat Mathias Grasel ve Hermann Borchert savunmalarında müvekkillerinin NSU'nun işlediği cinayetlerde suç ortağı olmadığını savunarak sadece kundaklama ve hırsızlık suçlarına yardım etmekten en fazla 10 yıl hapis vezası alması gerektiğini savunmuştu.

Savcılık mütalaasında Zschäpe hakkında örgütün işlediği 10 cinayet için ömür boyu hapis cezası almasını talep etmişti. Mütalaada Zschäpe'nin aşırı sağcı örgütün tüm eylemlerinde suç ortaklığının sabit bulunduğunu belirtilerek Zschäpe'nin tahliyesi durumunda gözetim altında tutulması için de şartların oluşmuş olduğu ifade edilmişti.

Başsavcı mütalaada örgüte yardım etmekle suçlanan Andre E. ile aynı şekilde örgüte yardım etmekle suçlanan tututuklu sanık Ralf Wohlleben hakkında 12 yıl hapis cezası talep etti. Davanın diğer sanıkları ise Carsten S. ve Holger G. de NSU örgütüne işlenen cinayetlerde yardım sunmakla suçlanıyor. Başsavcılık Holger G.'nin beş yıl, Carsten S.'nin ise üç yıl hapis cezası almasını istedi.

NSU örgütü 10 kişiyi öldürmek, iki bombalı saldırı ve 15 soygun düzenlemekle suçlanıyor. Zschäpe ve diğer iki örgüt üyesi 1998 - 2011 tarihlerinde yeraltına inmişti. NSU'nun diğer iki üyesi Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt yakalanmadan intihar etmişti.

AFP, dpa / HT, HS

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