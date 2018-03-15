Zehirlenme krizinde İngiltere’ye destek artıyor

Eski Rus çifte ajan Skripal ve kızının zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutan İngiltere'ye destek veren ülkelerin sayısı artıyor. Lüksemburg, Malta ve Slovakya da Çarşamba günü Moskova Büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı.

Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’ye desteğin tam olduğu ifade edilerek "Lüksemburg'un Moskova Büyükelçisi’ni istişareler için geri çağırma” kararı aldığı belirtildi. Ancak, Lüksemburg Rus diplomatları sınır dışı etmeyecek.

Lüksemburg'un yanı sıra Malta da Moskova Büyükelçisi'ni istişareler için geri çağırdığını duyurdu. Ancak Malta da, Rus diplomatları sınır dışı etmeyeceğini açıkladı.

Slovakya'dan da benzer bir açıklama geldi. Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Moskova Büyükelçisi'ni geri çağırdıklarını açıkladı. "Geçen 25 yılda Moskova Büyükelçimizi hiç geri çağırmamıştık” diyen Lajcak, bunun diplomatik açıdan çok ciddi bir adım olduğuna dikkati çekti. Slovakya da Rus diplomatları sınır dışı etmedi.

Aralarında İngiltere ve Almanya’nın da bulunduğu 19 Avrupa Birliği üyesi ülke ile ABD, Ukrayna, Kanada, Norveç, Arnatvutluk, Makedonya ve Avustralya ise Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı. Bunun yanı sıra NATO misyonunda görevli yedi Rus diplomatın akreditasyonları iptal edilmişti. Toplam 140'tan fazla Rus diplomatın sınır dışı edildiği belirtiliyor.

Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs, Portekiz, Slovenya ve Avusturya ise Rusya'ya karşı henüz tavır almayan Avrupa Birliği ülkeleri arasında bulunuyor.

Rusya ise diplomatlarının sınır dışı edilmesine karşılık misillemeye hazırlanıyor. Rus haber ajansı Interfax'a göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Batılı ülkelere misilleme yapılmadan önce ülkesine yönelik düşmanca tutumun boyutlarının değerlendirileceğini açıkladı.

"Putin Trump ile görüşmeye hazır”

Skripal ve kızına yönelik zehirle düzenlenen saldırının ardından, Rusya ile Batı arasında yaşanan gerilime rağmen, Moskova diplomasi kanallarını açık tutmak istiyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hâlâ ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Peskov, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ancak bu görüşmenin ABD'nin gündeminde hâlâ bulunup bulunmadığının bilinmediğini söyledi.

Eski çifte ajan Skripal ve kızı

ABD Başkanı Trump, geçen hafta Rusya’da devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Putin’i arayarak tebrik etmiş ve iki liderin en kısa zamanda biraraya geleceği açıklanmıştı. Ancak bu tebrik mesajının gönderilmesinden yaklaşık bir hafta sonra ABD hükümeti 60 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rusya'dan iddiaları reddeden sert açıklama

İngiltere, çifte ajan Skripal ve kızına sinir gazı ile düzenlenen saldırının arkasında Moskova’nın olduğunu iddia ediyor. Bu iddiaları reddeden Rusya'dan sert bir açıklamada daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, iddialar bir kez daha reddedilerek, İngiltere’den iddilara ilişkin somut kanıt sunması istendi. Açıklamada, bu konu inandırıcı kanıtlar sunulmadığı takdirde, Salisbury kentinde meydana gelen olayın “siyasi bir provokasyonun parçası olarak Rus vatandaşlarının hayatına kast eden bir saldırı girişimi” olarak değerlendirileceği vurgulandı. Çifte ajan Skripal ile birlikte saldırıya uğrayan kızı Yulia, Rus vatandaşı. Bunun yanı sıra açıklamada, İngiliz makamlarının Salisbury’de meydana gelen olayın nedeni ve faillerinin bulunması ile ilgilenmedikleri öne sürülerek, bu olaya “İngiliz istihbaratının da iştirak etmiş olabileceği yönünde bir izlenim doğduğu” ifade edildi.

Salisbury’de zehirle saldırı

Moskova'nın sırlarını İngiltere'ye satmaktan hapse giren eski Rus ajanı Skripal, 2010 yılındaki casus değişiminde İngiltere’ye taşınmıştı. İngiltere'nin Salisbury şehrinde yaşayan Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulya, 4 Mart Pazar günü kentteki bir alışveriş merkezinin dışındaki bir bankta baygın bir halde bulunmuştu. Hastaneye yatırılan baba ve kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, 12 Mart'ta parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin Skripal ve kızına yönelik sinir gazı ile düzenlenen saldırıdan "büyük ihtimalle Rusya'nın sorumlu olduğu sonucuna vardığını” açıklamıştı. May, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada ise 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

DW,AFP,Reuters/JD,BÖ

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