Zaman gazetesi davasında iki tahliye

Zaman gazetesi eski yazarları Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, Ali Bulaç ile Mehmet Özdemir'in tahliyesine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıkların esas hakkındaki savunmalarını ve taleplerini alan mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan ve Mustafa Ünal'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ali Bulaç ile Mehmet Özdemir hakkında, üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyetlerinin değişme ihtimali ile tutuklu kaldıkları süre ve delillerin toplanmış olması hususlarını birlikte değerlendiren heyet, Bulaç ve Özdemir'in tutuklu bulundukları bütün suçlar yönünden tahliye taleplerini oy çokluğuyla kabul etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Şahin Alpay'ın ev hapsinin kaldırılmasına, haftada bir gün ikametine en yakın karakola imza atması şeklinde adli kontrol tedbirine hükmetti. Heyet, bir sonraki duruşmanın tarihini 7 ve 8 Haziran olarak belirledi.

Zaman gazetesi Gülen yapılanmasının yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılmıştı.

DW/EC,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe