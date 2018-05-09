Yurtdışında oy kullanmak için adres beyanında son gün

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan duyuruya göre, yurtdışında yaşayan ve seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarının 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde oy kullanabilmesi için 12 Mayıs tarihi önem taşıyor.

Yurtdışında ikamet eden ancak yurtdışı seçmen kütüğüne kaydı olmayan Türk vatandaşlarının 12 Mayıs 2018 Cumartesi TSİ 17.00'ye kadar itiraz süresi içinde dış temsilciliklere başvurması ve adres beyanında bulunmaları gerekiyor.

Yurtdışında yaşan Türkiye vatandaşları Yüksek Seçim Kurulu tarafından 2 Mayıs'ta ilan edilen seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını YSK'nın resmi internet sitesinden (www.ysk.gov.tr) nüfus kimlik bilgileriyle kontrol edebiliyor.

Adres beyanının 12 Mayıs tarihinde tamamlanmasıyla yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler kesinleşmiş olacak.

Seçim takvimine göre yurtdışındaki Türkiye vatandaşları, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ilk turu için ya 7-19 Haziran 2018 tarihlerinde dış temsilciliklerde ya da 7-24 Haziran 2018 tarihlerinde gümrük kapılarında oy kullanabilecek.

DW/EC,ÖA

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