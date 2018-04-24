 Yurt dışında oy verme işlemi 7 Haziran′da başlıyor | TÜRKİYE | DW | 26.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Yurt dışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlıyor

Yüksek Seçim Kurulu yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işleminin 7 Haziran Perşembe günü başlayacağını açıkladı.

Deutschland Köln türkisches Generalkonsulat Referendum (DW/S. Pabst)

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları 7 Haziran'dan itibaren birlikte yapılacak milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi için oy verebilecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sayfası üzerinden paylaştığı Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Takvimi'ne göre yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurt dışında oy verme işlemi 19 Haziran Cuma günü sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Türkiye'de ise 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Seçimin ikinci tura kalması halinde 8 Temmuz'da yeniden sandık başına gidilecek.

Bu durumda yurt dışında ve gümrük kapılarındaki oy verme işlemi 30 Haziran ve 4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin normal şartlar altında Kasım 2019'da yapılması öngörülüyordu. Bu seçimler ile Türkiye'de "cumhurbaşkanlığı sisteminin" inşasının son adımı tamamlanmış olacak.

Partilerin cumhurbaşkanı adayları büyük ölçüde belli oldu. AKP'nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin adayı partinin genel başkanı Meral Akşener. HDP ise Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın aday gösterilmesini kararlaştırdı. "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu ise henüz yanıt bulmadı. Partinin adayını açıklamak için 5 Mayıs'a kadar süresi bulunuyor.

dpa,DW/BW,

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya’da 24 Haziran kaygısı

Alman siyasetçiler Türkiye'deki seçim kampanyasının Almanya'ya taşınmasından endişeli. DW Türkçe'ye konuşan Hristiyan Demokrat politikacı Michael Brand, “Türkiye seçim kampanyasının Almanya’da yeri yok” dedi. (26.04.2018)  

Siyasi partiler arasında 24 Haziran trafiği

Ankara'da 24 Haziran seçimlerine ilişkin görüşme trafiği sürüyor. İYİ Parti lideri Akşener CHP lideri Kılıçdaroğlu ile AKP Parti Sözcüsü Ünal ve Grup Başkanvekili Elitaş ise BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü. (25.04.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Türkiye 24 Haziran'a odaklandı - Akif Beki seçim senaryolarını değerlendirdi  

Benzer içerik

Tayyip Erdogan Premierminister Türkei Bulent Arinc Parlament Ankara Syrien Angriff Vergeltung

Arınç'tan seçimlerle ilgili açıklama 24.04.2018

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen Başbakan Eski Yardımcısı Bülent Arınç, AKP karşısındaki bir hareketin içinde yer almayacağını söyledi.

Deutschland Düsseldorf Stimmabgabe zurm Verfassungsreferendum Türkei

Türkiye'den Almanya'da oy sandıkları için diplomatik girişim 23.04.2018

Türk Dışişleri Bakanlığı, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı ile milletvekili genel seçimlerinde Almanya’daki Türk vatandaşlarının oy kullanabilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulundu.

Türkei Proteste von Anhängern Demirtas

HDP’den CHP'ye: Meclisi önemsiyorsa ittifakı genişletir 26.04.2018

HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, "sıfır baraj ittifakı"nın Cumhurbaşkanlığı seçiminin kritik belirleyicisi olacağını söyleyerek, "Bizi milletvekili seçiminde yok sayanlar desteğimizi almakta da zorlanır" mesajı verdi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Protest gegen Verhaftung von Kadri Gürsel (Getty Images/AFP/O. Kose)

Sosyal medyada Cumhuriyet kararına tepki

Cumhuriyet davasından çıkan karara sosyal medyada gazeteciler, #GazetecilikSuçDegildir ve #CumhuriyetDavası etiketleri ile tepki gösterdi. 

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Almanya’da “beyaz altın” olarak da bilinen kuşkonmaz için geri sayım başladı. Yetiştirmesi zahmet isteyen bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için sadece soylular tarafından tüketiliyordu. 