 Yunanistan′dan Türkiye′ye Ege tepkisi | AVRUPA | DW | 07.05.2018
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AVRUPA

Yunanistan'dan Türkiye'ye Ege tepkisi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Türkiye'nin "yasa dışı" faaliyetlerini meşrulaştırmaya çalıştığını söyledi. Kotzias, uluslararası hukukun manipüle edilemeyeceğini kaydetti.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki "yasa dışı" faaliyetlerini meşrulaştırma çabalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bu yüzden bunların başarısızlığa uğramasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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Kotzias, Pazartesi günü Güney Kıbrıslı mevkidaşı Nikos Kristodulides ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan, Türkiye'nin BM'ye Ege ve Akdeniz'in doğusundaki Yunan topraklarıyla ilgili "yalan yanlış tezler" içeren bir belge sunduğunu söyledi. Kotzias, Türkiye'nin bu tür iddiaları "hukukiymiş" gibi sunmaya çalıştığını kaydetti.

Kotzias, "uluslararası hukukun bu tür planlarla" manipüle edilemeyeceğini belirtti.

Türkiye, Yunanistan'ın doğu Ege ve Akdeniz'in doğusunda bulunan ve üzerinde kimsenin yaşamadığı bazı adalar üzerindeki hakimiyetine karşı çıkıyor. Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyon geçtiğimiz ay Ege Denizi'ndeki Antrofotos (Hurşit) kayalığına Yunan bayrağının dikilmesi üzerine yükselmişti. Bayrak, Türk sahil güvenlik ekipleri ve SAT komandoları tarafından kaldırılmıştı.

Diğer yandan, iki ülke arasında Güney Kıbrıs'ın adanın güneyindeki doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyor. Türkiye Kıbrıslı Türklerin adanın çevresindeki doğal zenginlikler üzerindeki hakkının hiçe sayıldığını belirtirken, Kristodulides ülkesinin doğalgaz arama faaliyetlerinin uluslararası hukuka tamamıyla uygun olduğunu söylemişti.

AP/BÜ,ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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