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AVRUPA

Yunanistan’a kaçan Türk askerine iltica hakkı tanındı

Yunan televizyon kanalı Skai, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan sekiz askerden birinin iltica talebinin kabul edildiğini duyurdu.

Griechenland Athen Türkischer Soldat nach Flucht (Reuters/A. Konstantinidis)

Foto: ARŞİV

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerin iadesini talep eden Türkiye'ye Atina'dan bir olumsuz yanıt daha geldi. (25.04.2017)

İki Türk askerinin daha yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçarak siyasi iltica talebinde bulunduğu bildirildi. Söz konusu askerlerin Erdoğan'a suikast timinde görevlendirildikleri gerekçesiyle arandığı belirtiliyor. (23.02.2017)

Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başsavcısı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a kaçan sekiz Türk askerinin Türkiye'ye iade edilmemesini istedi. (13.01.2017)

15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir helikopterle Türkiye'den Yunanistan’a kaçarak sığınma talebinde bulunan sekiz askerden birinin iltica talebinin kabul edildiği bildirildi. Yunan televizyon kanalı Skai, iltica talebi kabul edilen askerin daha önce serbest bırakılmış olduğunu duyurdu.

Yunan mahkemesi, sığınma başvurusunda bulunan askeri Türkiye’de adil ve insan hakları temelinde bir yargılanma sürecinin beklemediğine hükmetmiş ve askerin ülkesindeki darbe girişimine katıldığında dair bir ipucu bulunmadığına işaret etmişti.

Diğer yedi askerin ise sığınma başvurularına ilişkin sürecin henüz tamamlanmadığı belirtiliyor.

Türkiye'nin iade talebi reddedilmişti

Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından iki binbaşı, dört yüzbaşı ve iki başçavuş helikopterle Dedeağaç üzerinden Yunanistan'a kaçmış ve sığınma talebinde bulunmuşlardı.

Türkiye ise darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle sekiz Türk askerinin iadesini talep etmişti. Ancak Yunanistan'da yüksek mahkeme ocak ayında verdiği kararda, askerlerin iadesini reddetmişti. Bu karara itiraz eden Türkiye, ikinci bir taleptebulunmuştu.

Yunanistan'da Temyiz Mahkemesi Türk askerlerle ilgili nihai kararını mayıs ayının başında vermişti. Daha önce askerlerden altısının iadesini reddeden mahkeme, diğer iki askerin de iadesi konusunda Türkiye'ye olumsuz yanıt vermişti.

Yunanistan'da aylarca süren yargı süreci, Ankara ile Atina arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu. Türkiye, kaçak askerler iade edilmediği takdirde, iki ülke arasındaki mülteci anlaşmasını bozacağını açıklayarak, Yunanistan'a baskı yapmıştı.

 

DW/dpa/JD/BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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