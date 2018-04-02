Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nden AB'yi endişelendiren karar

Yunanistan'da Yüksek Mahkeme sığınmacılara yönelik Avrupa Birliği'ni endişelendiren bir karar açıkladı. Mahkeme kararına göre, bundan böyle Yunanistan'a iltica başvurusu yapacak sığınmacılar, ulaştıkları adalarda tutulamayacak.

Yüksek Mahkeme sığınmacıların, dolaşım özgürlüğünün engellenemeyeceğine hükmetti. Çarşamba günü açıklanan kararda, dolaşım özgürlüğünün kısıtlanmasının, herhangi bir göç politikası ya da kamusal yararla gerekçelendirilemeyeceğine dikkat çekildi.

Mahkemenin kararı sadece Yunanistan'a yeni ulaşacak sığınmacılar için geçerli olacak ve ülkedeki mevcut sığınmacıları kapsamayacak. Kararla birlikte Yunan adalarına ulaşan sığınmacılar, AB ülkelerine daha kolay geçiş yapma imkanı bulacaklar.

Yunanistan'da Yüksek Mahkeme'nin kararı, AB'de endişeye yol açtı. Kararın, sığınmacıların Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçişlerini engelleme amacı taşıyan Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasını baltalayabileceği yorumları yapılıyor. Uygulamanın, Yunanistan'ı daha cazip kılacağı bu nedenle Türkiye'den geçişlerin artabileceği ve Yunanistan'da sınırların sıkı kontrol edilmemesi durumunda diğer AB ülkelerine geçişlerin artabileceğinden endişe ediliyor.

Sığınmacıların ana karaya geçişleri yasaktı

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2016 yılı Mart ayından bu yana Yunan adalarına ulaşan sığınmacıların ana karaya geçmeleri yasaklanmıştı.

Yunan adalarındaki beş farklı mülteci kampında yaklaşık 15 bin kişi başvurularının işleme alınmasını bekliyor. Yunan yetkililer, bu sayının kamp kapasitesinin çok üzerinde olduğuna dikkat çekiyor. Kararla mültecilerin adalar dışında kapasitesi daha yüksek olan yerlerde kalmalarının sağlanması öngörülüyor.

DW,Reuters/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe