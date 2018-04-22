Yunanistan Erdoğan'ın takas teklifini geri çevirdi

Yunanistan hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayında sınırı geçtikleri için tutuklanan iki Yunan askerini darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan sekiz silahlı kuvvetler mensubuyla takas etme teklifini geri çevirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV yayınında yaptığı açıklamada, iki Yunan askerinin iade edilmesini talep eden Atina yönetimine çağrıda bulunarak Yunan askerlerinin serbest bırakılması karşılığında 15 Temmuz sonrası kaçan askerin iadesini talep etmişti.

"Takas teklifi kabul edilemez"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın ofisi tarafından yapılan açıklamada "Türkiye Cumhurbaşkanının takas konusundaki sözlerinin olumlu yönlerine rağmen bu gibi açıklamaların kabul edilemez olduğu" belirtildi.

Yunanistan hükümetinin açıklamasında "Yunanistan'ın ve Avrupa Birliği'nin ortak görüşünün tutuklu Yunan askerlerinin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması gerektiğidir" denildi.

Yunan mahkemesi Türkiye'de adil yargılanmayacakları gerekçesiyle sekiz askerin Türkiye'ye iade edilemeyeceğine hükmetmişti.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk subayların iade edilmemesi nedeniyle iki ülke arasında yükselen tansiyon, geçen ay Edirne'de tutuklanan iki Yunan askerinin casusluk suçlamasıyla yargılanmaya başlanmasıyla daha da tırmanmıştı.

Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies (Kestanelik) Sınır Kapısı karakolunda görev yapan ve birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçtikleri bildirilen Yunan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis'in tutukluluklarının devamına karar vermişti. Askerler savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde casusluk suçlamasını reddetmiş ve sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunmuştu.

DW, Reuters, AP/AG,ÖA

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