 Yunanistan: Askerlerin takası söz konusu olamaz | AVRUPA | DW | 04.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Yunanistan: Askerlerin takası söz konusu olamaz

Yunan Dışişleri Bakanlığı’ndan Katrougalos darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan Türk subayları karşılığında sınır ihlali sonrası tutuklanan iki Yunan askerinin takas edilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Türkei Griechische Soldaten unter Spionageverdacht inhaftiert (picture-alliance/AP/DHA-Depot Photos)

Yunanistan, Türkiye'de sınırı geçtikten sonra tutuklanan iki Yunan askerine karşılık Yunanistan'da iltica talebinde bulunan sekiz Türk subayın takas edilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan vekili Yorgos Katrougalos, Cumartesi günü yaptığı açıklamada çeşitli medya organlarında yer alan takas iddialarını yalanladı.

Yunanistan resmi haber ajansı ANA’nın geçtiği habere göre Katrougalos, "Bu tamamıyla hayal gücü. Türkiye ile savaşta değiliz ki tutukluları takas edelim” dedi. Yunan askerlerinin ajan faaliyetlerinde bulunduğu haberlerinin Türk medyasından çıktığını söyleyen Katrougalos, yaşanan durumun sınırlarda sıkça karşı karşıya kalınan bir durum olduğunu belirtti.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türk ordusuna mensup 8 subay darbe girişimi gecesinin ertesinde orduya ait bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Yunan mahkemeleri, Türkiye'deki insan haklarının durumu nedeniyle Ankara'nın iade talebine şimdiye kadar olumlu yanıt vermedi.

Yunanistan sınırındaki devriyeleri sırasında Perşembe gecesi Türkiye tarafına geçmeleri üzerine Türk askeri tarafından gözaltına alınan Teğmen Angelos Mitretodis ile Çavuş Dimitris Kouklazis, çıkartıldıkları mahkeme tarafından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.

Askerler casusluk iddialarını reddederken, Yunanistan askerlerin iadesi için girişimlerde bulunduklarını açıklamıştı.

AFP/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Yunan askerler "casusluk" suçlamalarını kabul etmedi

Edirne'de Türkiye sınırını geçtikleri için tutuklanan iki Yunan askeri savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde haklarındaki "casusluk" suçlamasını reddetti. (03.03.2018)  

Türkiye sınırını geçen Yunan askerler tutuklandı

Devriye gezerken yanlışlıkla Türkiye sınırını geçtiklerini belirten iki Yunan askeri Edirne'de gözaltına alındı. "Askeri casusluğa teşebbüs" ile suçlanan askerler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (02.03.2018)  

Benzer içerik

Griechische Grenzsoldaten

Yunan askerler "casusluk" suçlamalarını kabul etmedi 03.03.2018

Edirne'de Türkiye sınırını geçtikleri için tutuklanan iki Yunan askeri savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde haklarındaki "casusluk" suçlamasını reddetti.

Türkei Griechenland Grenzfluss Evros Archiv 2012

Türkiye sınırını geçen Yunan askerler tutuklandı 02.03.2018

Devriye gezerken yanlışlıkla Türkiye sınırını geçtiklerini belirten iki Yunan askeri Edirne'de gözaltına alındı. "Askeri casusluğa teşebbüs" ile suçlanan askerler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Schiffe der griechischen Küstenwache

17 Türk vatandaşından Yunanistan'a iltica talebi 20.02.2018

Yunan medyası Koyun Adası'na kaçan 17 Türk vatandaşının iltica talebinde bulunduğunu iddia etti.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Italin Wahl 2018 | Prognose (picture alliance/AP Photo/A. Tarantino)

İtalya'da seçimin galibi aşırı sağ ve popülist partiler

İtalya'da dün yapılan parlamento seçimlerinde geçici sonuçlara göre hiçbir parti tek başına iktidara gelecek oyu alamadı. Ancak, aşırı sağcı ve popülist partilere destekte artış var.  

FOTO-GALERİ

USA Oscar-Verleihung 2018 | Übersicht (Reuters/L. Jackson)

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

90. Akademi Ödülleri'nin galibi sahiplerini buldu. İşte bu yılın kazananları...  