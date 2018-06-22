Yunanistan'ın ekonomik kurtarma programı sona eriyor

Mali krizdeki Yunanistan'a sekiz yıldır Euro Bölgesi'ndeki ortakları tarafından uygulanan kurtarma programı 20 Ağustos'ta sona eriyor. Ağır borç yükü altında ezilen Yunanistan'a son bir ödeme daha yapılacak. Borç yönetiminde de ek kolaylıklar sağlanan Yunanistan, Ağustos ayından itibaren mali bakımdan kendi ayakları üzerinde durmaya çalışacak. Euro Bölgesi maliye bakanları ile Yunanistan arasında varılan anlaşma "tarihi bir başarı" olarak nitelendirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun mali işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici Lüksemburg'daki görüşme maratonundan sonra yaptığı açıklamada "Yunanistan krizi bu akşam sona ermiştir” dedi. Hükümetinin varılan anlaşmadan memnun olduğunu belirten Yunanistan Maliye Bakanı Euklid Tsakalatos, "Yunan halkının sekiz yıldır çektiklerini" unutmayacaklarını söyledi. Euro Bölgesi Maliye Bakanları Grubu Başkanı Mario Cento "zor uyum sürecinin ardından yumuşak inişin sağlandığını" belirtti.

2015 yılında başlatılan üçüncü yardım programının 15 milyar euroluk son dilimi ödendikten sonra Yunanistan'ın kredi ihtiyacını finans piyasasından karşılaması öngörülüyor. Ayrıca faiz ve kredi taksitlerinin ödenmesine de saptanan tarihten 10 yıl sonra başlanacak ve Euro Grubu'ndaki ortaklarının faiz gelirleri Yunanistan'ın borcundan düşürülecek. Almanya, Yunan devlet tahvilleri üzerinden son sekiz yılda 2 milyar 900 milyon euro faiz geliri elde etmişti.

Moscovici önlemler paketinin Yunanistan'ın borç yükünü önemli ölçüde azaltacağını, Atina'yı mali bağımsızlığa kavuşturacağını ve yatırımcıya güven kazandıracağını söyledi. Karşılığında Yunanistan reform ve tasarruf politikasının ortakları tarafından düzenli olarak denetlenmesine izin verecek.

Kriz Yunan ekonomisini çökertti

2015 yılında başlatılan 86 milyar euro tutarındaki üçüncü yardım programına Uluslararası Para Fonu (IMF) katılmıyor. 2010 yılından bu yana ortaklarının yardımına muhtaç olan Yunanistan'a toplam 274 milyar euro kredi açılmış, karşılığında ise Yunanistan tasarruf ve yapısal reform yükümlülüğü alarak yapması istenen düzenlemelerden 450'sini yerine getirmişti. Yeniden ekonomik büyüme hızı ve bütçe fazlası kaydeden Yunanistan'da işsizlik oranı yüzde 20'yi buluyor. Yunanistan'ın borç stoku Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 180'ine tekabül ediyor.

Krizin doruğa ulaştığı 2015 yılında Yunanistan Euro Bölgesi'nden ayrılmayı gündeme getirmiş ancak ortakları ve AB Komisyonu ülkenin "Avrupa ailesinde" kalması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını duyurmuşlardı.

Lüksemburg'daki maliye bakanları buluşmasında önümüzdeki hafta yapılacak olan AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinin hazırlıkları da ele alındı. Zirvenin gündeminde Euro Bölgesi reformları ile bankalar birliğinin geliştirilmesi de yer alıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Euro Bölgesi için özel bütçe ihdas edilmesi hususunda prensip anlaşmasına varmışlardı.

DW,dpa/AG,CÖ

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