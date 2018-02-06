 Yunan yetkililer mülteci anlaşmasından şikayetçi | AVRUPA | DW | 12.02.2018
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AVRUPA

Yunan yetkililer mülteci anlaşmasından şikayetçi

Yunanistan Mülteciler Dairesi'nin eski başkanı Maria Stavropoulou, AB-Türkiye mülteci anlaşmasının Yunanistan’ın yükünü hafifletmede yeterince etkili olmadığını söyledi.

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Yunanistan Mülteciler Dairesi'nin eski başkanı Maria Stavropoulou, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mülteci anlaşmasının Yunanistan'ın üzerindeki yükü hafifletemeye yetmediğini söyledi.

Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Stavropoulou, ''Yunanistan'a gelen sığınmacılardan yalnızca yüzde 16'sının Türkiye'ye gönderilebildiğini, bunlar arasında da gönüllü olarak ülkelerine geri dönmek isteyenlerle sığınma başvurusunu geri çekenlerin bulunduğunu'' söyledi. 

Türkiye üzerinden Midilli adasına geçen mülteciler, 2015

Türkiye üzerinden Midilli adasına geçen mülteciler, 2015

Yunanistan Mülteci Dairesi'nin 2 bin 200 Suriyeli'yi Türkiye'ye gönderme kararı aldığını belirten Stavropoulou, bu sığınmacılardan bir kısmının da karara itiraz ettiğini ve ''sürecin oldukça yavaş işlediğini'' anlattı.

Görevinden kısa bir süre önce ayrılan Stavropoulou, Yunanistan'ın ülkeye ayak basmış sığınmacıları AB düzenlemelerinden dolayı sınır dışı etmesinin kolay olmadığının altını çizdi.

AB yetkilileri ise 2016'da Türkiye ile AB arasında imzalanan ve özellikle Yunanistan gibi AB ülkelerinin üzerindeki sığınmacı yükünü hafifletmeyi ve kaçak geçişleri azaltmayı amaçlayan anlaşmanın ilerlediği görüşünde.

AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, geçen Kasım ayında yaptığı açıklamada Yunanistan kaynaklı zorluklara rağmen anlaşmanın işlediğini söylemişti. Avramopoulos, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana Avrupa'nın kabul ettiği sığınmacı sayısının Türkiye'ye iade edilen sığınmacılardan neredeyse 6 kat fazla oluşunu ise Yunanistan'daki işlemlerin yavaş işlemesine bağlamıştı.

Yunan adalarında aşırı doluluk yaşanan mülteci kamplarında hâlâ binlerce sığınmacı oldukça zorlu koşullarda yaşıyor.

DW,AFP/SÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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