Yunan medyası: Türk helikopterine uyarı ateşi açıldı

Yunan ERT televizyonu, Yunan askerlerinin Ege Denizi'ndeki Ro Adası'na yaklaşan bir Türk helikopterine uyarı ateşi açtığını iddia etti. ERT televizyonunun, Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Pazartesi akşamı Ro üzerinde alçaktan uçuş yapan Türk helikopterine izli mermi ile ateş açıldığını öne sürdü.

Askeri yetkiliden açıklama

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir Yunan askeri yetkilisi ise, “Helikopteri uzaklaşmaya zorlamak için uyarı ateşi açılması emri, Türkiye ile yükselen gerilim karşısında artırılan izleme ve karşılık verme önlemleri kapsamında verildi” dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Türk Sahil Güvenlik güçlerine ait olduğu tahmin edilen helikopterin iki ülke arasındaki hava güvenlik sahasının dışında uçtuğunu belirtti. Yetkili, ancak daha sonra yapılan radar analizlerine göre, helikopterin Yunan hava sahasını ihlal etmediğinin belirlendiğini de sözlerine ekledi.

Yaklaşık 2,6 kilometrekare büyüklüğündeki Ro Adası’nın üzerinde yerleşim bulunmuyor.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Şubat ayında Kardak Kayalıkları'nda yaşanan iki farklı olaydan ötürü gerilmişti. İlk gerginlik, Kardak bölgesine girmeye çalışan Yunan sahil güvenlik teknesinin ona engel olan Türk sahil güvenlik teknesiyle çarpışmasıyla ortaya çıkmıştı. Ardından Türk sahil güvenlik teknelerinin Yunanistan'ın Leros, Kilimli ve İstanköy'den (Kos) gelen dört Yunan teknesinin Kardak'a gelmesini engellemesi tansiyonu yükseltmişti.

Türkiye'de geçen ay iki Yunan askerinin tutuklanması ise gerginliği daha da tırmandırmıştı. Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies (Kestanelik) Sınır Kapısı karakolunda görev yapan Yunan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis 1 Mart'ta birinci derece askeri yasak bölgeden Türk tarafına geçtikleri gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanmışlardı.

Türk tarafına yanlışlıkla geçtiklerini belirten ancak "askeri casusluğa teşebbüs” ve "askeri yasak bölgeye girmek” suçlarından mahkemeye çıkarılan iki Yunan askerin durumu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk subayların iade edilmemesi nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerginliği artırmıştı.

DW,AFP,dpa/JD,CÖ

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