 Yunan mahkemesi DHKP-C şüphelisi Doğan′ı iade etmeyecek | TÜRKİYE | DW | 02.02.2018
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TÜRKİYE

Yunan mahkemesi DHKP-C şüphelisi Doğan'ı iade etmeyecek

Türkiye'nin, DHKP-C üyesi olmakla suçlanan Mehmet Doğan'ın Yunanistan’dan iade talebi reddedildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunan mahkemesinin kararını "büyük hayal kırıklığı" olarak niteledi.

Atina DHKP-C baskını

Yunan polisi DHKP-C'li olmakla suçlanan dokuz şüpheliyi Kasım 2017'de Atina'da yaptığı baskınlarda gözaltına almıştı

Yunanistan'da bir mahkeme, Kasım 2017'de yakalanan ve DHKP-C üyesi olduğu öne sürülen Mehmet Doğan için Türkiye'nin yapmış olduğu iade talebini kabul etmedi.  Yunan mahkemesi gerekçe olarak Doğan'ın iadesi durumunda "kötü muamele" ile karşılaşabilecek olmasını gösterdi.

Savcı Efstathia Kapagianni, 60 yaşındaki Doğan'ın Türkiye'de hakkında önceden verilen yargı kararları dolayısıyla iade edilmesi durumunda hayatının tehlikeye gireceğini belirtti.

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Kapagianni ayrıca Doğan'ın Fransa'da mülteci statüsünde olduğunu ve kendisine siyasi sığınmacı hakkının tanındığını hatırlattı.

Türk Dışişleri: Büyük hayal kırıklığı

Yunanistan'ın kararı üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı, iade talebinin reddinin "büyük hayal kırıklığı" olduğunu açıkladı ve bunun "terörle mücadele konusunda uluslararası sorumluluğuyla bağdaşmadığı" ve "iyi komşuluk ilişkilerine yakışmadığı" kaydedildi.

Bakanlık ayrıca "Bundan sonraki süreçte Yunan yargısının siyasi baskılardan uzak, hukuka uygun ve adil kararlar vermesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise mahkemenin kararıyla ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine, daha önce Gülen yapılanmasıyla ilgili de benzer bir karar olduğunu ve bunun üst mahkemede bozulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çavuşoğlu, bu kararın da aynı şekilde üst mahkeme tarafından bozulacağını ümit ettiklerini ifade ederken, Yunanistan'la Türkiye'nin komşuluk ilişkilerinin iyi olmasını ve işbirliği alanlarını geliştirmeyi çok önemsediklerini, bu açıdan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Aralık ayında bu ülkeye yaptığı ziyaretin çok önemli olduğunu kaydetti.

Kasım'da gözaltına alınan isimlerden biri

Doğan'ın da aralarında olduğu ve DHKP-C'li olduğu öne sürülen dokuz şüpheli Erdoğan'ın ziyaretinden bir ay önce Yunanistan'da gözaltına alınmıştı.

Dokuz şüphelinin tümü Yunanistan'da "suç örgütüne üye olmak”, "patlayıcı malzeme sağlayarak terörle bağlantılı eylemlere karışmak” ve "yasa dışı bir şekilde ateşli silah bulundurmakla” suçlanıyor.

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi de olarak bilinen DHKP-C Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Dokuz sanıktan ikincisinin iade duruşması gelecek hafta Salı günü Yunanistan'da görülecek.

DW,AP,rtr/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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