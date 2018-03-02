Yunan askerler ″casusluk″ suçlamalarını kabul etmedi | TÜRKİYE | DW | 03.03.2018

Edirne'de Türkiye sınırını geçmeleri üzerine Türkiye tarafından tutuklanan iki Yunan askeri haklarındaki "casusluk" suçlamasını kabul etmedi.

Yunanistan sınırındaki devriyeleri sırasında Perşembe gecesi Türkiye tarafına geçmeleri üzerine Türk askeri tarafından gözaltına alınan Teğmen Angelos Mitretodis ile Çavuş Dimitris Kouklazis'in savcılık ve mahkemedeki ifadeleri basına yansıdı. Teğmen Mitretodis kötü hava koşulları nedeniyle sınırı geçtiklerini fark etmediklerini belirterek, "Casusluk yapan kişi karlı havayı seçer mi? Zaten yürürken karda izimizi belli ediyoruz. Türk tarafına nasıl geçtiğimizi fark etmedik" dedi.

İki asker Yunanistan'ın Kastanies karakolunda görev yapıyordu.

Casusluk suçlamalarını reddeden askerler, devriyeleri sırasındaki amaçlarının karda gördükleri ayak izlerini takip ederek göçmen kaçakçılığını engellemek olduğunu söyledi. Cep telefonuyla çektiği görüntülerle ilgili hakimin sorusunu yanıtlayan Teğmen Mitretodis şunları söyledi:

"Biz kesinlikle kötü amaçla ve isteyerek sınırı ihlal etmiş değiliz. Ayak izlerini takip ettik, kaçak göçmen olduğunu sanarak, ayak izlerinin peşinden gittim ve görüntülerini askeriyenin bize verdiği telefonla çektim, amacım üstlerime göstermekti. Biz devriye gezdiğimiz yolun hemen yan tarafında ayak izlerini görünce iki kişinin aynı izlere bastığını anladık. Sonrasında ayak izlerinin birbirinden ayrıldığını fark ettik. Hemen akabinde sarı idrar lekelerini de görünce hızlı hareket etmeye çalıştık. Hızlı şekilde yakalamak için ayak izlerinin peşinden gittik. Ayak izleri devriye gezdiğimiz yolun dışında olduğu ve ağaçlar da devrildiğinden aralarından hızlı bir şekilde geçtiğimiz için Türk tarafına nasıl geçtiğimizi fark etmedik. Çizgiyi görmedik hatta Türk tarafına ait herhangi bir ize de rastlamadık, ne zaman ki Türk askerleri gördük."

İki ülke sınırın büyük bölümünü Meriç Nehri belirliyor. Geri kalan bölümün büyük kısmında da tel örgü bulunuyor.

"Silahlarımızı boşaltarak teslim olduk"

Türk tarafına yanlışlıkla geçtiklerini anladıklarında Türk askerlerine teslim olduklarını anlatan Mitretodis, "Herhangi bir olay yaratmamak için de silahlarımızı boşalttık ve Türk askerine teslim ettik. Üstlerinin gelmesini bekledik. Ben herhangi bir başka amaçla gelmedim. Kesinlikle yanlışlıkla Türk sınırını geçtik, ben ısrarla üzerime atılı suçlamaları reddediyorum. Benim video çektiğim bölge Yunan tarafındadır. Çünkü Yunan tarafına ait çöp kovaları vardı. Ben bunu özellikle üstlerime göstermek istedim. Göçmen kaçakçılığını önlemek için video çektim" diye konuştu.

Çavuş Kouklazis de casusluk suçlamasını kabul etmezken kendisini "Biz buraya kötü bir amaçla gelmedik. Kesinlikle üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum. Yanlışlıkla sınırı geçtik " diyerek savundu.

"Kaçma ve delil karartma şüpheleri var"

Edirne Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "Askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanan iki Yunan askeri için mahkeme, "kaçma şüphesini" göz önüne aldı. Mahkeme kararında delillerin henüz tam toplanmadığına ve askerin cep telefonlarında inceleme devam etmesi nedeniyle delil karartma şüphesi bulunduğuna vurgu yapıldı.

Yunanistan'ın iade girişimleri

Mahkemenin tutuklama kararı, Yunan yetkililerin askerlerin iadesi için girişimleri sürerken geldi. Yunan askeri sözcüsü Nikolaos Fanyos, AFP'ye yaptığı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın askerlerin iade edilmesi amacıyla temaslarda bulunduğunu belirtmişti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yunan hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopulos da Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile telefonda görüştüğünü söylemişti. Tzanakopulos, "İyi bir görüşmeydi. İlgili yasal prosedürler hemen başlayacak. İki Yunan vatandaşının kısa zamanda döneceğini ümit ediyoruz" demişti.

Takas iddialarına yanıt

Tzanakopulos, Türkiye'de tutuklanan askerlerin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk subayların iadesi için kullanılmasından endişe edip etmediklerine dair soruya ise şu yanıtı vermişti:

"Yunan hükümetinin olası bir takas konusunda Türkiye ile müzakerelere girme ihtimaline dair çeşitli senaryoları sabahtan beri duyuyorum. Bunlar üzerinde yorum yapmaya değmeyecek casusluk ve komplo teorileri."

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırın büyük bölümünü Meriç Nehri belirliyor. Geri kalan bölümün büyük kısmında da tel örgü bulunuyor.

Ankara ile Atina arasında son dönemde gergin olan ilişkilerde tansiyonu yükselten gelişmelerin başında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a sığınan sekiz Türk askerinin Türkiye'ye iade edilmemesi geliyor.

DHA,rtr,AFP,AP/GY,BW

© Deutsche Welle Türkçe