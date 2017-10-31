YouTube’a saldırı düzenleyenin kimliği açıklandı

Video platformu YouTube’un ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki genel merkezinde silahlı bir saldırı düzenleyen ve üç kişiyi yaraladıktan sonra intihar eden saldırganın kimliği açıklandı.

Olayı soruşturan YouTube genel merkezinin bulunduğu San Bruno kenti polisi, saldırganın Kaliforniya’nın San Diego şehrinden 39 yaşındaki Nasim Najafi Aghdam isimli bir kadın olduğunu belirtti.

Açıklamada polisin saldırının sebebini araştırdığı ve “şu aşamada saldırganın kurbanları tanıdığına veya vurulanların özellikle hedef alındığına dair bir kanıt olmadığı” ifade edildi.

Saldırıda yaralanan 36 yaşında bir erkeğin durumunun ağır olduğu belirtilirken, 32 yaşındaki kadının durumunun ciddiyetini koruduğu, 27 yaşındaki başka bir kadının da iyi durumda olduğu ifade edildi.

Polisler, YouTube'un Kaliforniya'daki genel merkezine düzenlenen saldırıya tepki veriyor.

Uluslararası haber ajansı AP’ye ismini vermeden konuşan emniyet görevlisi, Aghdam’ın internette “Nasime Sabz” ismini kullandığını ve YouTube ile uzun süredir devam eden bir ihtilafının olduğunu söyledi.

“NasimeSabz.com” isimli üzerine web sitesinde veganlık üzerine yayınlanan iletilerin yanı sıra Aghdam’ın YouTube’un videolarına ayrımcılık yaptığını iddia ettiği paylaşımlar da bulunuyor.

Bu mesajlardan birinde, “YouTube, görüntülenme almalarını engellemek için kanallarımı filtreden geçirdi” diye yazarken bir diğerinde “YouTube veya başka bir video paylaşım platformunda eşit büyüme imkanı yok. Kanalınız, onlar isterlerse büyüyor” yazılmış.

Aghdam’ın babası: YouTube’dan nefret ediyordu

ABD’deki Bay Area News Group’a konuşan Nasim Najafi Aghdam’ın babası İsmail Aghdam, kızının YouTube’dan “nefret ettiğini” ve videoları için kendisine para vermediği gerekçesiyle video paylaşım platformuna kızgın olduğunu belirtti.

Saldırının gerçekleştiği Salı gününden önceki Pazartesi günü polisi arayarak kızının iki gündür telefonlarına cevap vermediğini belirterek kayıp başvurusu yapan İsmail Aghdam, polise kızının YouTube’a gidebileceğini söylediğini aktardı.

Saldırı sonrası açıklama yapan ve YouTube’un genel merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Mountain View şehrinin polisi, saldırganın Salı sabaha karşı bir otoparkta arabasının içinde uyurken bulunduğunu aktardı. Mountain View polisi sözcüsü, Aghdam’ın kendisine veya bir başkasına bir tehdit teşkil etmediği gerekçesiyle bırakıldığını söyledi. Ancak sözcü, Aghdam’ı bulan polislerin Aghdam’ın YouTube’a gidebileceğine dair bilgiyi bilip bilmediklerine dair bir açıklama yapmadı.

Google'dan açıklama geldi

YouTube'un bağlı olduğu arama motoru Google şirketinin üst düzey yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, yaşananları korkunç bir şiddet saldırısı olarak nitelendirdi. Çalışanların şokta olduğunu belirten Pichai, "çalışanlarına bu inanılmaz trajediyi atlatmak için destekte bulunacaklarını" belirtti.

YouTube sözcüsü Chris Dale de "Bu Youtube ailesi için üzücü bir gün" şeklinde konuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da saldırıya ilişkin Twitter'dan bir açıklama yaparak dualarıyla saldırıya uğrayanların yanında olduğunu belirtti ve operasyonu yürütenlere teşekkür etti.

dpa,AP,rtr/DÇÜ,NS,HS

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