 Yorum: G7 varlık nedenini yitirdi | DÜNYA | DW | 12.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Yorum: G7 varlık nedenini yitirdi

DW'den Felix Steiner, ABD Başkanı Trump'ın ortak bildiriyi imzalamaması nedeniyle fiyaskoya dönüşen son G7zirvesini mercek altına alıyor.

ABD Başkanı Trump'ın Kanada'daki zirvede ortak bildiriyi imzalamaması gerginliğe neden oldu.

ABD Başkanı Trump'ın Kanada'daki zirvede ortak bildiriyi imzalamaması gerginliğe neden oldu.

Angela Merkel ve Emmanuel Macron konuya el atıp, bundan böyle G7 zirvesi yapılmayacağını birlikte ilan etmeliler. Onların bu hakkına kim karşı çıkabilir? Dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinin liderleri arasında her yıl tekrarlanan ve eski Almanya Başbakanı Helmut Schmidt ile Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing'in ortak inisiyatifiyle başlatılan, eski adıyla ‘Dünya Ekonomi Zirvesi'nin telif hakkının seçilmiş haleflerinde olduğu kuşku götürmez.

Mahrem görüşmeler yerine oyunculuk

Bu büyük organizasyondan vazgeçilmesi insanlığa bir şey kaybettirmez. İlk defa 1975 yılında düzenlenen ve liderler arasındaki protokolden uzak ‘şömine başı sohbeti' şeklinde geçmesi düşünülen buluşmalardan zaten eser kalmadı. Onun yerini, liderlerin en küçük mimik ve yüz ifadelerini canlı yorumlayan en az bin gazetecinin izlediği ve protesto edilme korkusuyla tenha yerlerde yapılan buluşmalar aldı.

Bunun farkında olan liderler de şov yaparcasına, öncelikle de ülkelerindeki seçmenleri etkilemek amacıyla bütün dünyaya mesaj ve resim dağıtıyorlar. Aynı manzaranın liderlerin ülkelerinde ne kadar farklı algılandığı hiç son zirve buluşmasındaki kadar gözler önüne serilmemişti.

Felix Steiner

Felix Steiner

Kaçınılmaz son iflas

Uzun uzun müzakere edildiği için somut nitelikten uzaklaşan kapanış bildirisinin kimin tarafından imzalanıp, kimin imzasını taşımadığı dünyanın gidişatını hiçbir şekilde etkilemiyor. Zaten birkaç saatle sınırlı kalan bu gibi zirvelerde denizlerdeki plastik çöpleri ya da kalkınma halindeki ülkelerin kadın girişimcilerini konuşmaya gerek olup olmadığı da tartışma götürür. Bu iki önemli konunun tartışılacağı yer G7 zirvesi değil, Birleşmiş Milletler olmalıdır.

2007 zirvesinde iklim değişikliği ana gündem maddesiydi. Halbuki her yıl zaten dünya iklim zirvesi yapılıyordu. Buluşmadan iki ay sonra dünya finans krizinin patlak vereceğini ise liderlerden hiçbiri tahmin edememişti. İktisatçılar bunu ‘esas işin ihmal edilmesi' olarak nitelendirirler. Bu gibi vahim ihmallerin kaçınılmaz sonu iflastır.

Zaten Yediler Grubu adı çoktan realitelere ters düşüyor. İtalya ve Kanada'nın yerini yıllar önce Çin ve Hindistan'ın alması gerekirdi. Finans krizinin ardından, hızla büyüyen genç sanayi ülkeleri olmadan ilerleme sağlanamayacağı anlaşılmış ve dünya ekonomisiyle ilgili istişareler için Yirmiler Grubu ihdas edilmişti. G7'nin o zaman feshedilmesi gerekirdi. Ama kendilerini çok önemli gören Yediler el çabukluğuyla kılık değiştirip kendilerini ‘evrensel normlar topluluğu' olarak lanse ettiler. Aynı, ortak değerleri dilinden düşürmediği halde Yunanistan ve Türkiye'deki askeri darbelere ses çıkarmayan NATO gibi.

Yakında değişmesi beklenmemeli

Aslında NATO gibi G7 de ‘kısmi' çıkarlar topluluğundan başka bir şey değildir. Her iki ‘kulübün' de demokratik meşruiyet sahibi güçlü üyesi ABD, ticaret politikasındaki çıkarlarına yeni bir tanımlama getirdi. Anketler Donald Trump'ın kararlarının seçmenleri tarafından desteklendiğini gösteriyor. Dolayısıyla Avrupa ne kadar istese de, kısa vadede Trump'ın değişmesi beklenmemeli.

Böylece G7 de varlık nedenini yitirmiş oldu. Zaten başka her şeyi de kullanışsız aksesuardan ibaretti. Bu Atlantik aşırı bağların kopması anlamına gelmez. Farklı düzeylerde görüşme imkânları zaten mevcuttur. Ama Angela Merkel Avrupa Birliği içindeki dayanışmanın her şeyden önemli olduğunu söylemekte haklıdır. Bu çağrısına önce bizzat Merkel kendisi kulak vermelidir. Çünkü Avrupa Birliği bünyesindeki anlaşmazlıkların ne kadarından şahsının ve liderliğini yaptığı Almanya hükümetinin sorumlu olduğunu en iyi kendisi bilmektedir.

Felix Steiner

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

U.S. President Donald Trump attends the G7 summit in Taormina

Welt: ABD Batı'nın liderliğine veda etti 11.06.2018

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada'daki G7 zirvesi ortak bildirisinden son anda onayını çekmesi Alman basınında geniş yer alıyor.

G7 Gipfel Kanada Merkel vs Trump

ABD G7 kapanış bildirgesini imzalamadı 10.06.2018

Kanada’da yapılan G7 Zirvesi’ne ABD'nin kapanış bildirgesini imzalamaması damgasını vurdu. ABD Başkanı Trump ev sahibi Kanada'yı suçladı.

Kombobild von Kim Jong Un und Trump

Trump ve Kim zirve için Singapur'da 10.06.2018

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un zirve düzenleyecekleri Singapur'a gitti. Liderlerin Singapur'a ulaşmasıyla birlikte gözler Salı günü yapılacak zirveye çevrildi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Singapur Sentosa USA-Nordkorea Gipfel Handshake (Getty Images/AFP/S. Loeb)

Trump ile Kim arasında tarihi zirve

Kore Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir ABD Başkanı ile Kuzey Kore Devlet Başkanı görüşüyor. Singapur'daki tarihi zirvede taraflar bir de anlaşma imzalayacak. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Karikaturen WM-Geschichte Aczel (Aczel / Edel Books)

Dünya Kupasının resimli tarihçesi

Şampiyona tarihinde yaşanan unutulmaz anları karikatürist German Aczel bir kitapta mizahî anlayışla topladı. 