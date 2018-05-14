Yorum: Erdoğan'a ara pası

Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında poz veren Alman Milli Takımı oyuncuları Özil ve Gündoğan'ın fotoğraflarını Deniz Yücel gördüğünde aklından neler geçti acaba?

Büyük bir ihtimalle, "terör propagandası" suçlamasıyla Erdoğan'ın Türkiyesinde cezaevinde geçirdiği bir yılı hatırlamıştır. İnsan hakları aktivisti Peter Steudtner de Gündoğan'ın Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanım'a saygılarımla" ifadeleriyle imzaladığı Manchester City formasını gördüğünde Türkiye'de "silahlı terör örgütünü desteklemek" suçlamasıyla cezaevinde geçirdiği günleri aklına getirmiştir.

DW Editörü Oliver Pieper

Erdoğan'ın propaganda kurbanları

Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde doğup büyüyen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan bilinçli bir şekilde ya da belki de sadece saflıklarından dolayı Erdoğan'ın oyununa geldi. Gündoğan daha sonra nezaketen böyle bir harekette bulunduğunu söylese de yine de ofsayta düştü.

AKP elbette Premier Lig'de oynayan bu Türk futbolcuların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmakta gecikmedi. Fotoğraflar, Haziran ayına alınan seçimler öncesinde resmen Erdoğan'a atılmış güzel bir pas oldu.

Ancak fotoğraflar aynı zamanda orta saha oyuncusu Mesut Özil'i eleştirenlere de güzel bir pas. Özil'i başından beri eleştirenler, Alman formasıyla çıktığı 89 maçın hiçbirinde Alman Milli Marşı'nı söylemeyen Özil'in Alman Milli Takımı'ndan men edilmesi taleplerini daha yüksek sesle dile getirmeye başladı. Şimdi sadece Özil'in değil, Gündoğan'ın da men edilmesini istiyorlar.

Londra'da çekilen fotoğraflar Almanya'da uyum tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi, çifte vatandaşlık tartışması tekrar alevlendi. Sadece bir hatırlatma: Özil sadece Alman vatandaşı ama Gündoğan her iki ülkenin de vatandaşlığına sahip.

Taktik geliştirmekte tam bir kurt olan Erdoğan şimdi rahatça arkasına yaslanabilir. Hazırladığı propaganda oyunu işe yaradı. Özil ve Gündoğan'ın seçim kampanyasına yardımı sayesinde artık Alman Futbol Federasyonu'nun tepkilerini oturup izleyebilir. Sonuçta tüm bu tartışmalardan kârlı çıkan tek kişi kendisi.

Eğer Alman Milli Takımı, Dünya Kupası arifesinde Özil'i takımdan çıkarırsa bu Erdoğan için güzel bir seçim kampanyası hediyesi olur. Bu durumda Almanya'ya gelip kampanya yapmasına da gerek kalmaz.

Sadece eleştirmek yetmez

Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel yıllardır uyum çalışmaları, hoşgörü ve karşılıklı saygı konusunda yaptığı çalışmalarla adını duyurmuş biri. Ama o bile futbolcuların tavrını sert bir dille eleştirdi.

Ama bu yeterli olmayacak. Eğer DFB eleştirileri konusunda samimiyse bu iki futbolcuya koyu sarı bir kart gösterir. Onların Milli Takım'dan çıkarmak abartılı bir tepki olur belki ama futbolcuları en azından federasyonun değerlerine sahip çıkmaları konusunda uyarabilirler.

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Dünya Kupası öncesinde Deniz Yücel'i kamplarına çağırıp ona da bir forma hediye edebilirler mesela. Ama bu defa formanın üzerinde "Basın özgürlüğü için" yazdırsalar daha iyi olur.

Oliver Pieper

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