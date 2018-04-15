 Yeni Zelanda kıyılarında penguen trajedisi | YAŞAM | DW | 16.04.2018
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YAŞAM

Yeni Zelanda kıyılarında penguen trajedisi

Binlerce penguen ölüsü Yeni Zelanda sahillerine vurdu. Ölümlere deniz sularındaki ani ısı değişikliğinin yol açtığı sanılıyor. Cüce penguenlerin bir bölümünün karaya çıktıktan sonra öldüğü tahmin ediliyor.

Pinguin an Plastik-Müll verendet (picture-alliance/Photoshot/Balance/ANT Photo Library)

Yılbaşından bu yana Yeni Zelanda sahillerine binlerce ölü cüce penguen vurdu. Ölümlere deniz suyunun aniden ısınmasının neden olduğu tahmin ediliyor. Penguen uzmanı Graeme Taylor bu gibi olaylara uzun aralıklarla rastlanıldığını ve son olarak 1998 yılında sayısız penguen ölüsünün karaya vurduğunu açıkladı. Penguen cesetleri en çok Bay of Planty'nin de bulunduğu Yeni Zelanda'nın doğu sahillerinde görüldü. Cüce penguenlerin bir bölümü karaya çıktıktan sonra can verdi. 40 santim uzunluğunda ve bir kilo ağırlığındaki cüce penguenler Yeni Zelanda ve Tazmanya'da yaşıyor.

İklim fenomenleriyle ilgisi olabilir

Penguen ölümlerinin El Nino ve La Nina iklim fenomenleriyle meydana gelen ısı dalgalanmalarının bir sonucu olabileceği belirtiliyor. Taylor son kuluçka döneminin soğuk geçmesinin yem artışına yol açtığını, deniz suyunun aniden ısınmasıyla birlikte ise penguenlerin beslendiği deniz hayvanlarının azaldığını söyledi. Açlık çeken penguenlerin yağ depolayamamış olduğu görüldü.

Yardım yerine ‘selfie'

Deniz canlılarını koruma vakfı ekipleri karaya vuran ve can çekişen penguenlerin bir bölümünü hayata döndürüp yeniden denize saldı. Veteriner Vames Chatterton kumsalda gezinenlerin yardım çağırmak yere can çekişen hayvanlarla ‘selfie' çekmesini eleştirdi. Chatterton "Bu durumdaki bir hayvanın resminin çekilmesine değil, acilen yardım edilmesine ihtiyacı olduğunu" söyledi.
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DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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