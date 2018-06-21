Yeni Zelanda Başbakanı anne oldu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ilk çocuğunu dünyaya getirdi. 37 yaşındaki anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Başbakan Ardern, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda çok mutlu olduklarını duyurdu. 3 kilo 310 gram ağırlığında doğan bebeğin babası Clarke Gayford, Yeni Zelanda televizyonunda yayınlanan popüler bir balıkçılık programının sunuculuğunu yapıyor. Çift çocuklarının adını henüz açıklamadı.

"Artık hem bir anne hem de başbakan olacağım" diyen Ardern, altı hafta boyunca doğum iznine ayrılacağını duyurdu. Yeni Zelanda Başbakanı, bu sürenin ardından ise Gayford'un evde bebekleriyle kalacağını belirtti.

Ardern'in doğum izni sırasında kendisine Başbakan Yardımcısı ve popülist koalisyon ortağı Önce Yeni Zelanda partisinin Genel Başkanı Winston Peters vekâlet edecek.

Ardern ve partneri Gayford bebek beklediklerini 19 Ocak'ta kamuoyuna açıklamıştı.

Ardern bir yıl önce İşçi Partisi liderliğine seçildiğinde kendisine çocuk sahibi olmayı düşünüp düşünmediği sorulmuş, Ardern de bu soruya "çalışan kadınlara günümüzde böyle bir soru sorulmasının kabul edilemeyeceği" yanıtını vermişti. Ardern'in hamile olduğunu duyurması Yeni Zelanda kamuoyunda memnuniyetle karşılanmış, sosyal medyadaki yorumlarda ise "durumunu geç açıklamakla ülkeyi hayal kırıklığına uğrattığı" şeklindeki eleştirilere maruz kalmıştı. Ardern başbakanlık görevini Ekim 2017'de üstlenmişti.

Daha önce Pakistan'ın eski başbakanı Benazir Butto, görevdeyken bir çocuk dünyaya getirmişti. Butto, 1990 yılında dünyaya getirdiği kızı doğana dek kamuoyundan hamile olduğunu gizlemişti. Butto, 1996 yılında uğradığı suikast sonucunda öldürülmüştü.

DW,dpa/AG,CÖ

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