 Yeneroğlu: Alman hükümeti taraflı davranıyor | ALMANYA | DW | 12.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Yeneroğlu: Alman hükümeti taraflı davranıyor

AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Alman hükümetini 24 Haziran seçimleri öncesi Türkiye’deki muhalefet partilerinin "tarafını tutmakla" suçladı.

Mustafa Yeneroğlu

Mustafa Yeneroğlu

AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'de 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesinde Almanya’yı taraflı olmakla suçladı. Yeneroğlu, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, erken seçimler öncesinde Almanya’daki kampanya yasağının “açık bir şekilde sadece AK Parti için” geçerli olduğunu söyledi. Yeneroğlu, “Böylelikle Alman hükümeti yabancı bir devletin seçim kampanyasında taraf oluyor” dedi.

Yeneroğlu, Almanya’da AKP'nin seçim etkinliklerinin yasaklanmasına rağmen, muhalefetin düzenlediği toplantılara göz yumulduğunu ifade etti. dpa’nın haberine göre, AKP tarafından bu konuda hazırlanan bir listede, muhalefetteki CHP, İYİ Parti ve HDP’nin Nisan ve Mayıs aylarında Almanya’da toplam dokuz toplantı düzenlediği bilgisi yer aldı. Almanya’nın Köln, Stuttgart, Münih, Frankfurt ve Saarbrücken kentlerindeki bu toplantılara Türkiye'den milletvekillerinin de davetli olduğu belirtildi.

AKP milletvekili Yeneroğlu, "muhalefet partilerinin Türkiye'den milletvekilleri ile düzenlediği bu toplantıların Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yanı sıra Yeşiller ve Sol Parti tarafından desteklendiğini” söyledi. Almanya’nın seçim etkinliklerini yasaklamasını "utanç verici” olarak nitelendiren Yeneroğlu, "izlenen taraflı tutumun ise adeta bir skandal” olduğunu dile getirdi.

Seçim kampanyası rahatsızlığı

Türkiye'de 24 Haziran’da yapılacak erken seçimler öncesinde Türk hükümet temsilcileri ve siyasetçilerin Almanya’da seçim kampanyası yürütmesi ihtimali Almanya’da rahatsızlık yaratmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Nisan ayı sonunda yaptığı açıklamada, yabancı siyasetçilerin Almanya’da seçim kampanyası yürütmesini yasaklayan düzenlemeyi hatırlatarak, Almanya’da seçim kampanyası yürütülmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtmişti.

Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth da bu yasağın sadece hükümet temsilcilerini değil, muhalefetten milletvekillerini de kapsadığına dikkat çekmişti.

Yabancı siyasetçilere kampanya yasağı

Türkiye'de 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa referandumu öncesinde, Türk hükümet temsilcilerinin Almanya'da katılacakları seçim etkinlikleri yerel yönetimlerin kararı ile iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iptal kararlarını "Nazi uygulamalarına” benzetmesi, Almanya'da tepkiyle karşılanmış ve iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen yıl Temmuz ayında Hamburg'da yapılan G20 zirvesi sırasında Almanya'daki Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapmak istemesi de Alman hükümetinde rahatsızlık yaratmıştı.

Alman hükümeti geçen yıl Haziran ayının sonunda, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden yabancı siyasetçilerin, ülkelerindeki seçimlerin üç ay öncesinden itibaren Almanya'da seçim kampanyası yürütmelerini yasaklayan bir yasal düzenleme getirmişti.

dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkililerinin 24 Haziran seçimleri vesilesiyle Almanya’da kampanya düzenlemeyi planlamadığını bildirdi. (02.05.2018)  

Roth'tan Almanya'da kampanya yasağına eleştiri

Federal Alman Meclisi Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Türk siyasetçilere uygulanan seçim kampanyası ve miting yasağını eleştirdi. Roth, bunun "güçlü bir demokrasinin işareti olmadığını" söyledi. (30.04.2018)  

Alman siyasetçiler: Türkiye'deki seçim kampanyası Almanya'ya taşınmamalı

Yaklaşık 1 milyon 200 bin kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da farklı görüşten siyasetçiler, Türkiye'deki erken seçim mücadelesinin Almanya'ya taşınmaması gerektiğini söyledi. (19.04.2018)  

Maas: Çavuşoğlu seçim etkinliğine gelmiyor

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Mevlüt Çavuşoğlu‘nun Solingen saldırısının yıldönümü dolayısıyla katılacağı törenin bir seçim etkinliği olmadığını söyledi. (23.04.2018)  

Benzer içerik

Deutsche und Türkische Flagge

Almanya'da 24 Haziran hazırlıkları başladı 08.05.2018

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimler için Almanya'nın 13 kentinde sandık kurulacak. Oy verme işlemleri 7 Haziran'da başlayacak. Siyasi partileri Almanya'da destekleyenler de seçim kampanyalarına hız verdi.

Türkei | Präsident Erdogan

Bosna Hersek’te Erdoğan’ın seçim etkinliği planlarına tepki 05.05.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyası çerçevesinde Avrupa’da yaşayan Türklere hitaben 20 Mayıs’ta Saraybosna’da bir konuşma yapma planları Bosna Hersek’te tepkiyle karşılandı.

Symbolbild Deutschland - Türkei

Almanya'dan Türkiye'ye 24 Haziran çağrısı 07.05.2018

Almanya’nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, 24 Haziran seçim kampanyalarında Almanya’nın hedef alınmamasını istedi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Yurtdışında oy kullanmak için adres beyanında son gün

Yurtdışında yaşayan ve yurtdışı seçmen kütüğüne kaydı bulunmayan Türkiye vatandaşlarının 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde oy kullanabilmeleri için 12 Mayıs'a kadar adres beyanında bulunmaları gerekiyor. 

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Almanya’da “beyaz altın” olarak da bilinen kuşkonmaz için geri sayım başladı. Yetiştirmesi zahmet isteyen bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için sadece soylular tarafından tüketiliyordu. 