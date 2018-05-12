Yemen açıklarındaki Türk gemisinde patlama

Reuters haber ajansı, Yemen'de Husi milislerinin kontrolü altında bulunan Salif limanına buğday taşıyan bir Türk gemisinin henüz nedeni bilinmeyen bir patlama sonucu hasar aldığını duyurdu.

Haberde, İnce İnebolu adlı geminin kaptanının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı bir savaş gemisinden yardım istediği ve geminin sol tarafının ortasında bir delik açıldığını bildirdiği belirtildi. Koalisyon sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Gemi ziyaret edilerek patlamanın içeriden dışarıya doğru medyana geldiği tespit edildi” dedi. Sözcü, geminin kaptanının patlamanın nedenini bilmediğini de sözlerine ekledi. Geminin koliasyon güçleri tarafından Suudi Arabistan'daki Jizan limanına çekildiği belirtildi.

Füze saldırısı ihtimali

Reuters'a konuşan bir gemicilik kaynağı, patlamanın geminin bazı parçalarındaki aşırı ısınma veya bir füzenin isabet etmesi sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Bir diğer gemicilik kaynağı ise Salif limanının yaklaşık 70 mil açığında demir attığı sırada patlama yaşanan geminin 50 bin ton Rus buğdayı ile yüklü olduğunu belirtti. Kaynak, geminin füzeyle vurulduğu ya da içeride bir patlama meydana geldiği konusunda belirsizlik bulunduğunu belirtti.

Yemen'de Şii Husi milisleri ile Suudi Arabistan destekli Devlet Başkanı Abdurrabbu Mansur el Hadi’ye bağlı Sünni birlikler arasında yaklaşık üç yıldır yaşanan iç savaş sırasında daha önce birçok ticari gemi saldırıya uğramıştı.

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