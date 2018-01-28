Yeşiller yeni eş başkanlarını seçti

Schleswig-Holstein Eyaleti Çevre Bakanı Robert Habeck ve Federal Milletvekili Annalena Baerbock bugün Hannover'de yapılan Yeşiller Parti Kongresi'nde eş başkanlığa seçildiler. Partideki iki kanattan biri olan reel politik kanadın temsilcisi 37 yaşındaki Baerbock oyların yüzde 64,45'ini alarak rakibi Aşağı Saksonya Parlamentosu Yeşiller Grup Başkanı Anja Piel'i geride bıraktı. Sol kanadın temsilcisi olan Piel ise oyların yüzde 34,78'ini aldı.

Parti kongresi öncesinde seçilmesine kesin gözüyle bakılan Robert Habeck ise oyların 83,3'ünü alarak eş başkanlığa seçildi. Robert Habeck de partinin reel politik kanadında yer alıyor.

Baerbock ve Habeck'in seçilmesiyle, Yeşiller'in eş başkanlıklarının parti içindeki iki siyasi kanat arasında paylaştırılması geleneği de bozulmuş oldu.

İklimlerin korunmasında uzman

İkimlerin korunması konusunda uzman olan Baerbock, seçilmesinin ardından, "elinden gelenin en iyisini yapacağını” söyledi.

Baerbock, eş başkanlık görevini bırakan Cem Özdemir ve Federal Meclis Yeşiller Grup Eş Başkanı Katrin Göring-Eckardt tarafından destekleniyordu. Cem Özdemir de, reel politik kanadı temsil ediyordu.

Baerbock, seçilmesi öncesinde yaptığı konuşmada, Avrupa politikası, yoksullukla mücadele ve iklimlerin korunmasının siyasi öncelikleri arasında olduğunu dile getirdi. Baerbock, iklimlerin korunması için "radikal” bir tutum izlenmesi gerektiğini vurgulayarak, kömür enerjisinden vazgeçilmemesi yönündeki gecikme konusunda uyarıda bulundu. Evli ve iki çocuk annesi olan Baerbock'in hedefleri arasında aile ile çalışma hayatının daha iyi bağdaşması için çaba göstermek bulunuyor.

Habeck için tüzük değiştirildi

Yeşiller Partisi'nin umut vadeden siyasetçileri arasında gösterilen Robert Habeck ise seçilmesinin ardından "Ne olduysam, sizin sayenizde oldu, bunun birazını size geri vermeme izin verin” dedi. Habeck, seçilmesi öncesinde yaptığı konuşmada da, farklı yönlere giden toplumu yine biraraya getirme çağrısında bulundu.

Hannover'de dün başlayan kongrede Habeck'in eş başkanlığa seçilebilmesi için parti tüzüğünde değişiklik yapıldı. Böylelikle, eş başkanlığa seçilen kişinin eyalet ve federal hükümet veya parlamentolarındaki görevini bırakma zorunluluğu kaldırıldı. Delegelerin yüzde 77'si konuyla ilgili önerinin lehinde oy kullandı. Görevler ayrılığı Yeşiller Partisi'nin temel ilkeleri arasında bulunuyordu.

Habeck, eş başkanlığa aday olmadan önce seçildiği takdirde bir süre daha Schleswig-Holstein Eyaleti Çevre Bakanlığı görevini sürdürme şartı koymuştu. Sekiz ay daha bu göreve devam edecek olan Habeck, "önemli işleri bitirmek” istediğini dile getirdi.

DW/dpa, JD/EC

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