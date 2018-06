Yazar Fatma Aydemir'e edebiyat ödülü

Eli kalem tutan oyuncular

Gene Wilder

"Charlie ve Çikolata Fabrikası"nın eksantrik karakteri Willy Wonka ile tanınan ünlü aktör Gene Wilder, hayatının son yıllarını tamamen yazarlığa adadı. Aralarında "My French Whore" ve "The Woman Who Wouldn't" adlı iki roman olmak üzere toplam 6 edebi eser kaleme aldı.