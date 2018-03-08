 Yargıtay Can Dündar için casusluk cezası istedi | TÜRKİYE | DW | 09.03.2018
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TÜRKİYE

Yargıtay Can Dündar için casusluk cezası istedi

Yargıtay, Can Dündar ve Erdem Gül'ün hapis cezasına çarptırıldığı MİT TIR'ları davasından çıkan kararı bozdu. Yargıtay, Dündar'ın casusluk suçundan ceza almasını isterken Gül hakkında da beraat talep etti.

Türkei Prozess gegen kritische Journalisten Can Dunda (Reuters/O. Orsal)

Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeniCan Dündarve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün devletin gizli belgeleri açıklamak suçlamasıyla ceza aldığı MİT TIR'ları davasından çıkan karar Yargıtay tarafından bozuldu.

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Can Dündar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 328'inci maddesinde düzenlenen ve 15 ila 20 yıla kadar hapis cezası öngören "devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar verdi.

Yargıtay, Dündar ve Gül hakkında hükümete karşı suç yönünden verilen beraat kararlarının ise yerinde olduğuna dikkat çekti.

Kararda "haberlere konu olan bilgi ve belgelerin niteliği itibarıyla devlet sırrı olarak kabulünde isabetsizlik bulunmadığı" vurgulanarak "sanıkların ceza aldığı devletin güvenliği veya iç veya dışsal siyasal yararları gereği, niteliği bakımından gizli kalması gerekli bilgilerin siyasal ve askeri casusuluk maksadıyla açıklanması suçunun niteliği itibarıyla basın yoluyla işlenen bir suç olduğu" ifade edildi. 

Erdem Gül'le ilgili değerlendirmede ise "Can Dündar'ın eylemine iştirak ettiğine dair cezalandırılmasının yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ispat edilemeyen suçtan beraatine karar verilmesi gerekir" denildi.

Dündar Twitter'dan açıklama yaptı

Can Dündar konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cezayı az bulmuşlar; yerel mahkemenin ciddiye almadığı casusluktan 20 yıl istiyorlar" dedi.

Geçen yılın Mayıs ayında sonuçlanan davada, “Devletin gizli belgelerini ifşa etmek” suçlamasıyla Dündar 5 yıl 10 ay, Gül 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dündar ve Gül, yargılanma sürecinde 3 ay tutuklu kalmış, Anayasa Mahkemesi’nin tutukluluğun kişi hürriyeti ve basın ve ifade özgürlüğünü ihlal kararının ardından tahliye edilmişti. Daha sonra Türkiye'den ayrılan Can Dündar Almanya'da yaşamını sürdürüyor.

DW/HS,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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