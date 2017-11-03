Yardım görevlilerinin seks partileri Londra′yı karıştırdı | AVRUPA | DW | 12.02.2018

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam çalışanlarının yardım için gittikleri Çad ve Haiti'de seks partileri düzenlediğinin ortaya çıkması ülkede büyük bir tartışma yarattı.

İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt, BBC'ye yaptığı açıklamada Oxfam'ın seks skandalı haberleriyle ilgili olarak yetkili kurumlarla kapsamlı bir işbirliğine gitmesini ve ellerindeki tüm bilgileri bu kurumlarla paylaşmasını beklediğini söyledi.

Oxfam'ın ''etik yönetimde'' başarısız olduğunu ve bu konuyu örgüt yetkilileriyle gerçekleştireceği görüşmede ele alacağını belirten Mordaunt, Oxfam ve diğer yardım kuruluşlarının bu tür olayların önüne geçmek için gerekli önlem mekanizmalarını devreye sokmamaları durumunda hükümet fonlarını kaybedebileceklerini de sözlerine ekledi.

İngiliz basınına göre, Oxfam geçen mali yıl içinde İngiliz hükümetinden yaklaşık 32 milyon poundluk (36 milyon euro) destek fonu aldı.

İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt

Oxfam yöneticisi: Skandalları örtbas etmedik

Oxford merkezli uluslararası insani yardım örgütü Oxfam'ın çalışanlarının Çad ve Haiti'de seks işçileri ile partiler düzenlediği iddiaları İngiltere'de büyük yankı uyandırdı. İngiliz The Observer gazetesinde yer alan haberde 2006 yılında Çad'da Oxfam ekibinin kaldığı eve seks işçilerinin davet edildiği öne sürülmüştü. Haberde, yönetici pozisyonundaki bir Oxfam çalışanının olay nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

Bir başka İngiliz gazetesi The Times'da yer alan haberde ise Haiti'de 2010 yılında yaşanan deprem felaketinden sonra depremzedelere yardım için bölgeye giden Oxfam ekibinin benzer bir skandala imza attığı öne sürülmüştü. Gazetenin Oxfam tarafından oluşturulan 2011 yılına ait örgüt içi bir inceleme raporuna dayandırdığı habere göre, çalışanlar Oxfam tarafından kendilerine tahsis edilen bir villada seks işçileriyle partiler düzenledi.

İngiliz basınına göre, iki ülkede yaşananlar da örgüt tarafından hasıraltı edildi.

Oxfam direktörü Mark Goldring, söz konusu olayların kabul edilemez olduğunu ve Oxfam'ın iş ahlakı ilkelerinin ihlali anlamına geldiğini söyledi. ''Oxfam ekibinin yaptıklarından büyük utanç duyduğunu'' belirten Goldring, skandalın örtbas edildiği iddialarını ise yalanladı. Örgüt direktörü, bakanlıkla işbirliğine devam etmeyi ve kamuoyundaki saygınlıklarını yeniden kazanmayı umduklarının da altını çizdi.

dpa,AFP/SÖ,HS

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