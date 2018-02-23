 Yardım derneğinden ayrımcı uygulama | ALMANYA | DW | 24.02.2018
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ALMANYA

Yardım derneğinden ayrımcı uygulama

Almanya'nın Essen kentindeki bir gıda yardımı derneğinin Alman olmayanlara yardımı durdurması tepki çekti. Karar ırkçı olduğu gerekçesiyle tartışma yarattı.

Deutschland Essener Tafel (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

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Almanya'nın Essen kentindeki Gıda Yardımı Derneği Essener Tafel, sağladığı gıda yardımlarından sadece Almanların yararlanmasına izin verdiği için tepkilerin odağında. Kuruluş yaşlı insanların gıda dağıtımı sırasında çok fazla sayıda yabancıdan rahatsız olduğu için böyle bir uygulamaya geçildiğini açıkladı. Yönetim bundan sonra yapılacak yeni üyelik başvurularında Alman vatandaşı olma şartı aranacağını bildirdi.

Almanya genelinde 930 noktada ücretsiz gıda dağıtım servisi olan ve devlete bağlı olmayan "Tafel", süper marketlerden ve restoranlardan aldığı son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri ihtiyacı olan insanlara dağıtarak hizmet sağlıyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin, ihtiyaç sahibi olduklarını belgelemeleri gerekiyor. Bu sayede bir yıl süreyle sisteme üye olarak haftada bir yapılan gıda dağıtımından kendileri ve aileleri için yararlanabiliyorlar.

Essener Tafel yetkilisi Jörg Sartor gazetecilere yaptığı açıklamada kararı savunarak, "Bütün bu telaşı gerçekten anlamıyorum" dedi. Kendisinin veya diğer çalışanların yabancı düşmanlığı yapmadığını belirten Sartor, Essen'da gıda yardımı almaya gelenlerin yüzde 75'ini yabancıların oluşturduğunu ve bu oranın çok fazla olduğunu söyledi. Sartor, üyelik için yeni bir şart konmasının bu nedenle gerektiğini söyledi.

Tafel in Essen (DW/C. Bleiker)

Essen kentinde bin 800 ihtiyaç sahibinin üye olduğu aşevinin yardımlarından aile üyeleri de hesaba katıldığında yaklaşık 6 bin kişi yararlanıyor.

Tafel'in Almanya'daki bazı diğer şubeleri ise uygulamayı kınayarak, kararın ırkçı olduğunu savundu.

Essener Tafel yetkilleri ücretsiz gıda dağıtımından yaralanmaya gelen çok sayıda yabancının, özellikle de genç erkeklerin dağıtım sırasında sorun çıkardığını ve bundan rahatsız olan ileri yaştaki Almanların bir süredir hizmet almayı kestiğini kaydetti.

Kararın geçici olduğunu savunan yetkililer, altı ila sekiz hafta süresince uygulamada kalacağını belirtti.

DW/GY,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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