 Yanan eylemci karesine Basın Fotoğrafı ödülü | YAŞAM | DW | 13.04.2018
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YAŞAM

Yanan eylemci karesine Basın Fotoğrafı ödülü

Venezuela’da Devlet Başkanı Maduro’yu protesto eden maskeli bir göstericinin sırtından alevler yükselirken çekilen fotoğraf, Venezuelalı foto muhabiri Ronaldo Schemidt'e yılın Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü’nü kazandırdı.

Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü alan fotoğraf

Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü alan fotoğraf

2018 Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü, foto muhabiri Ronaldo Schemidt'in yanan Venezuelalı bir protestocuyu çektiği fotoğrafına verildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı bir gösteride yüzünde gaz maskesi ve sırtında yükselen alevlerle koşarken Schemidt'in lensine yakalanan protestocu, uluslararası haber ajansı AFP'li foto muhabirine bu alandaki en prestijli ödülü kazandırdı.

Fotoğrafın seçilmesine karar veren Hollanda merkezli Dünya Basın Fotoğrafı (World Press Photo) vakfının jüri heyeti, fotoğrafın “ani bir hissi ortaya çıkardığını” söyledi.

Jüri Başkanı ve Geo France dergisinin fotoğraf direktörü Magdalena Herrera ise fotoğrafın “ansızın beliren enerji ile dinamiğe sahip klasik bir fotoğraf” olduğunu belirtti.

Aslen Venezuelalı olan ve Meksika'da yaşayan foto muhabiri Schemidt, Mayıs 2017’de Maduro karşıtı gösterileri takip etmek için Venezuela’nın başkenti Caracas’a gitmişti. Schemidt, Caracas'ta diğer eylemcilerle birlikte bir polis motosikletini tahrip etmek isterken benzin deposunun patlamasıyla vücudu alev alan 28 yaşındaki Victor Salazar isimli eylemciyi sırtında alevlerle koşarken fotoğraflamıştı.

Foto muhabiri kendisine ödül kazandıran bu anı “Patlamayı ve sıcaklığı arkamda hissettim ve o anda ne olduğunu göremeden fotoğraf çekmeye başlayarak arkama döndüm” diye anlatmıştı.

  • a protester in a ball of flames in Caracas (Ronaldo Schemidt)

    Ödüllü foto muhabirlerin kadrajından

    Venezuela Krizi - Ronaldo Schemidt

    2018 yılının kazanını Ronaldo Schemidt, Caracas’ta Başkan Nicolas Maduro’ya karşı düzenlenen protesto gösterilerinde, polisle yaşanan çatışmalar sırasında ateşler içinde kalan Jose Victor Salazar Balza isimli eylemciyi kadrajına alıyor. 3 Mayıs 2017 tarihinde yaşanan çatışmalarda Salazar, bir motosikletin deposunun patlamasıyla alev aldı. Olaydan sağ olarak kurtuldu.

  • Jesco Denzel's photo of the Lagos Marina

    Ödüllü foto muhabirlerin kadrajından

    Lagos kıyıları tehdit altında – Jesco Denzel

    Nijerya’nın eski başkenti Lagos limanından bir bot Makoko topluluğuna ait eski bir balıkçı kasabasının kanallarından süzülerek geçiyor. Lagos lagünü kıyılarında boş alan az olduğundan, Makoka gibi toplulukların yaşadığı yerlerin yıkılması ve yerine lüks apartmanlar yapılması planlanıyor.

  • a young southern white rhino is blindfolded and partially drugged as it waits to be set free (Neil Aldridge)

    Ödüllü foto muhabirlerin kadrajından

    Özgürlüğü beklerken – Neil Aldridge

    Güney Afrikalı fotoğrafçı Neil Aldridge yok olma riski altında, gözleri bağlanmış ve uyuşturulmuş bir şekilde Güney Afrika’dan Botsvana’ya taşınan beyaz gergedan fotoğrafı ile çevre dalında en iyi fotoğraf ödülünü aldı. Boynuzları için öldürülen beyaz gergedanlar yasa dışı bir şekilde Asya’ya kaçırılıp, orada satılıyor.

  • World Press Photo 2018 Long-Term Projects winner Carla Kogelman

    Ödüllü foto muhabirlerin kadrajından

    Ben bir ormanım - Carla Kogelman

    Uzun vadeli projeler, hikayeler dalında ödülünün kazanını Carla Kogelman Avusturya’nın Çekya sınırındaki kırsal bir alanda bulunan bioenerji köyünde yaşayan iki kız kardeşi fotoğrafladı. Kogelman 2012 yılından beri iki kız kardeşi fotoğraflıyor. Bu fotoğraf Alena ve iki misafirinin köydeki bir barınağa 2014 yılında yaptığı ziyareti gösteriyor.

  • members of opposing teams, the Up’ards and Down’ards, fight for the ball during the historic annual Royal Shrovetide Football Match (Oliver Scarff, Agence France-Presse)

    Ödüllü foto muhabirlerin kadrajından

    Royal Shrovetide tutbol maçı - Oliver Scarff

    Spor dalında ödül kazanan bu fotoğraf 2017 Şubat ayında çekildi. Derbyshire, İngiltere’de her sene düzenlenen tarihi Royal Shrovetide spor müsabakasında iki takım oyuncuları top için mücadele ediyor. 17. yüzyıldan kalma, yüzlerce oyuncunun katıldığı bu ilginç maçta tek kural oyuncuların birbirini öldürmemesi.

  • a bald eagle feasting on meat scraps in the garbage bins of a supermarket in Dutch Harbor, Alaska (Corey Arnold)

    Ödüllü foto muhabirlerin kadrajından

    Çöp karıştırıcısı – Coray Arnold

    ABD’li bir fotoğrafçının, Alaska Dutch Limanı’nda süpermarketlerin önünde çektiği çöpleri karıştıran kel kartal karesi doğa dalında en iyi fotoğraf seçildi. Bir dönem yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan kel kartalların sayısı tekrar artmaya başladı. Alaska'da her 10 kişiye bir kartal düşüyor. Yerel halk kel kartallara “Dutch Limanı’nın güvercini” diyor.

  • World Press Photo Contest winning photo of 2013 by Paul Hansen

    Ödüllü foto muhabirlerin kadrajından

    Gazze’de cenaze – Paul Hansen (2013 yılı)

    5 yıl öncesinden bir kare. 2013 yılında yılın fotoğrafı ödülünü İsveç’li Paul Hansen kazanmıştı. Fotoğrafta 2 yaşındaki Şuaip Hijazi ve 3 yaşındaki kardeşi Muhammed, cenaze törenleri için Gazze camisine doğru abilerinin kucağında taşınıyor. İki kardeş babaları ile birlikte İsrail’in düzenlediği ve evlerine isabet eden füze saldırısında hayatını kaybetti.


Güncel konulardaki en iyi fotoğraf Alman Denzel'e ait

Güncel fotoğraf dalındaki ödül ise artan nüfus nedeniyle tehdit altında olan Nijerya'daki Lagos kentinin deniz kıyısını fotoğraflayan Alman Jesco Denzel'in oldu. Güney Afrikalı fotoğrafçı Neil Aldridge yok olma riski altında olan bir beyaz gergedanın gözleri bağlanmış ve uyuşturulmuş bir şekilde Güney Afrika’dan Botsvana’ya taşınması fotoğrafı ile çevre dalında en iyi fotoğraf ödülünü aldı.

Genel haber dalında en iyi fotoğraf ödülünü Avusturalyalı Patrick Bown, Myanmar’dan kaçmak isterken içinde oldukları botun batması sonucu ölen Rohingyaların cansız bedenlerinin yan yana dizildiği fotoğrafıyla aldı.

Uzun vadeli projeler dalında ödülü Hollandalı Carla Kogelman kazandı. Kogelman fotoğrafında Avusturya’nın Çekya sınırındaki kırsal bir alanda bulunan biyoenerji köyünde yaşayan iki kız kardeşi fotoğrafladı.

ABD'li fotoğrafçı Corey Arnold’ın Alaska’nın Dutch Limanı’nda süpermarketlerin önünde çektiği çöpleri karıştıran kel kartal karesi doğa dalında en iyi fotoğraf seçildi. İnsan dalında en iyi fotoğraf İsveçli fotoğrafçı Magnus Wennman'ın oldu. Wennman, İsveç'teki mültecilerde görülen Resignation Syndrome isimli hastalığa yakalanan Kosovalı iki kız kardeşin yatakta hasta bir şekilde yattıkları fotoğrafıyla bu ödüle layık görüldü.

Spor dalında ödül kazanan fotoğraf İngiliz fotoğrafçı Oliver Scarff'a ait. 2017 Şubat ayında çekilen fotoğrafta tarihi Royal Shrovetide spor müsabakasında iki takım oyuncularının top için mücadelesi görülüyor.

AFP,DW/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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