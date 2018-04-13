Yanan eylemci karesine Basın Fotoğrafı ödülü

2018 Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü, foto muhabiri Ronaldo Schemidt'in yanan Venezuelalı bir protestocuyu çektiği fotoğrafına verildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı bir gösteride yüzünde gaz maskesi ve sırtında yükselen alevlerle koşarken Schemidt'in lensine yakalanan protestocu, uluslararası haber ajansı AFP'li foto muhabirine bu alandaki en prestijli ödülü kazandırdı.

Fotoğrafın seçilmesine karar veren Hollanda merkezli Dünya Basın Fotoğrafı (World Press Photo) vakfının jüri heyeti, fotoğrafın “ani bir hissi ortaya çıkardığını” söyledi.

Jüri Başkanı ve Geo France dergisinin fotoğraf direktörü Magdalena Herrera ise fotoğrafın “ansızın beliren enerji ile dinamiğe sahip klasik bir fotoğraf” olduğunu belirtti.

Aslen Venezuelalı olan ve Meksika'da yaşayan foto muhabiri Schemidt, Mayıs 2017’de Maduro karşıtı gösterileri takip etmek için Venezuela’nın başkenti Caracas’a gitmişti. Schemidt, Caracas'ta diğer eylemcilerle birlikte bir polis motosikletini tahrip etmek isterken benzin deposunun patlamasıyla vücudu alev alan 28 yaşındaki Victor Salazar isimli eylemciyi sırtında alevlerle koşarken fotoğraflamıştı.

Foto muhabiri kendisine ödül kazandıran bu anı “Patlamayı ve sıcaklığı arkamda hissettim ve o anda ne olduğunu göremeden fotoğraf çekmeye başlayarak arkama döndüm” diye anlatmıştı.

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Güncel konulardaki en iyi fotoğraf Alman Denzel'e ait

Güncel fotoğraf dalındaki ödül ise artan nüfus nedeniyle tehdit altında olan Nijerya'daki Lagos kentinin deniz kıyısını fotoğraflayan Alman Jesco Denzel'in oldu. Güney Afrikalı fotoğrafçı Neil Aldridge yok olma riski altında olan bir beyaz gergedanın gözleri bağlanmış ve uyuşturulmuş bir şekilde Güney Afrika’dan Botsvana’ya taşınması fotoğrafı ile çevre dalında en iyi fotoğraf ödülünü aldı.

Genel haber dalında en iyi fotoğraf ödülünü Avusturalyalı Patrick Bown, Myanmar’dan kaçmak isterken içinde oldukları botun batması sonucu ölen Rohingyaların cansız bedenlerinin yan yana dizildiği fotoğrafıyla aldı.

Uzun vadeli projeler dalında ödülü Hollandalı Carla Kogelman kazandı. Kogelman fotoğrafında Avusturya’nın Çekya sınırındaki kırsal bir alanda bulunan biyoenerji köyünde yaşayan iki kız kardeşi fotoğrafladı.

ABD'li fotoğrafçı Corey Arnold’ın Alaska’nın Dutch Limanı’nda süpermarketlerin önünde çektiği çöpleri karıştıran kel kartal karesi doğa dalında en iyi fotoğraf seçildi. İnsan dalında en iyi fotoğraf İsveçli fotoğrafçı Magnus Wennman'ın oldu. Wennman, İsveç'teki mültecilerde görülen Resignation Syndrome isimli hastalığa yakalanan Kosovalı iki kız kardeşin yatakta hasta bir şekilde yattıkları fotoğrafıyla bu ödüle layık görüldü.

Spor dalında ödül kazanan fotoğraf İngiliz fotoğrafçı Oliver Scarff'a ait. 2017 Şubat ayında çekilen fotoğrafta tarihi Royal Shrovetide spor müsabakasında iki takım oyuncularının top için mücadelesi görülüyor.

AFP,DW/DÇÜ,HS

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