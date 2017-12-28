"Yabancı devlet adamlarına hakaret" artık suç değil

Almanya'da "yabancı devlet adamlarına hakaret" artık suç sayılmayacak. Eyalet Temsilciler Meclisi'nden bugün yapılan açıklamada, "yabancı devlet adamlarına hakaret" suçunu düzenleyen 103'üncü maddenin Ceza Kanunu'ndan çıkartıldığı belirtildi.

Alman Ceza Kanunu'nun 103'üncü maddesi, yabancı devlet adamlarına hakaret suçunu işleyenlere 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyordu. Bir kişi hakkında 103'üncü maddeden dava açılabilemesi için Alman hükümetinin onayı gerekiyordu.

Söz konusu madde, Alman komedyen Jan Böhmermann'ın 31 Mart 2016 tarihinde Alman kamu televizyonu ZDF'deki Neo Magazin Royale programında okuduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli şiiri nedeniyle gündeme gelmişti. Erdoğan kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle işi yargıya intikal ettirmiş ve Türk hükümeti, Böhmermann'ın 103'üncü maddeden yargılanması konusunda Alman hükümetine sözlü nota vermişti. Alman hükümeti de soruşturma başlatılmasına onay vermiş, ancak 103'üncü maddenin de ceza yasasından kaldırılması için harekete geçileceğini kaydetmişti.

2017 Temmuz'unda Eyalet Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen yeni düzenlemede, hakaret konusundaki normal ceza maddelerinin yabancı devlet temsilcilerinin ve kurumlarının onurunu korumak için yeterli olacağı belirtilmişti.

dpa/DW/JD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe