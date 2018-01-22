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TÜRKİYE

Yıldırım'dan YPG tepkisi: ABD adına küçük düşürücü

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin YPG'ye destek vermesinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi. Yıldırım, "ABD'nin terör örgütleriyle iş yapması, kendi adına küçük düşürücü" dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'daki bir imza töreninde yaptığı konuşmada, "ABD'nin terör örgütleriyle iş yapması, kendi adına küçük düşürücü. NATO'da müttefik olduğumuz ABD'nin NATO sınırlarını hedef alan silahlı oluşumlara açık destek vermesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hafta sonu Suriye'nin Afrin bölgesindeki YPG unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın planlandığı gibi gittiğini sözlerine ekleyen Yıldırım, "Operasyonun 5'inci gününde terör örgütünün 300'den fazla elemanı etkisiz hâle getirildi" dedi.

Başbakan Yıldırım, "İster Fırat'ın doğusu ister batısı olsun, bin 350 kilometrelik sınırımızda hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Türkiye YPG'yi PKK'nın Suriye'deki kolu olarak görüyor. Ancak ABD, YPG'nin ana bileşeni olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile IŞİD'le mücadelede kapsamında işbirliği yapıyor. Bu konu nedeniyle iki ülke ilişkileri bir süredir gergin seyrediyor. TSK'nın Afrin operasyonunu başlatmasında, ABD'li yetkililerin SDG ile bir sınır güvenlik gücü oluşturacağını duyurması etkili olmuştu.

DW/AP/dpa,SSB/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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