Yıldırım′dan Almanya′ya: Geçmişi unutalım, önümüze bakalım | TÜRKİYE | DW | 14.02.2018

Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Angela Merkel ile Perşembe günü yapacağı görüşme öncesinde Alman birinci televizyon kanalı ARD'nin Tagesthemen programına özel bir röportaj verdi. Yıldırım ARD sunucularından Pınar Atalay'ın sorularını yanıtladı.

Atalay'ın bir yıldır Türkiye'de cezaevinde olan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in ne zaman serbest bırakılacağı yönündeki sorusuna Yıldırım, "Bu kararı ben vermiyorum. Mahkemeler kararı verecek. Umarım kısa süre içinde serbest kalır. Ben kısa süre içinde bir gelişme olacağı kanaatindeyim" yanıtını verdi.

ARD sunucusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ben görevde kaldığım sürece, Deniz Yücel serbest bırakılmayacak" yönündeki sözlerini hatırlatarak, "Ancak diğer yandan gerçekten de Peter Steudtner örneğinde olduğu gibi davayı hızlandırma seçeneğine sahipsiniz. Bu ikisi nasıl oluyor da birbiriyle uyuşuyor?" şeklindeki sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devletlerinde davaları mahkemeler görür. Mahkemeler karar verir. Bizler hisssettiklerimizi, düşündüklerimizi söyleyebiliriz. Ancak kendimizi mahkemelerin yerine koyamayız."

"Yücel hakkındaki suçlamaları bilmiyorum"

Deniz Yücel hakkında bir yıldır iddianamenin hazırlanmadığının hatırlatılması üzerine Binali Yıldırım, "Sayın Merkel Almanya'da bir mahkemeye, 'bu şüpheliyi mahkemeye çıkarın mahkeme serbest bıraksın' diyebilir mi?" yanıtını verdi. Sunucunun, "Deniz Yücel Almanya'da olsaydı cezaevinde olmazdı" şeklindeki açıklaması üzerine ise Binali Yıldırım, "Bunu bilemem.Siz de bilemezsiniz. Yücel hakkındaki suçlamaları ne siz biliyorsunuz ne de ben biliyorum. Ancak kendinizi bir hakim ya da savcının yerine koyarsanız, işte o zaman hukuk devleti ilkesine aykırı davranmış olursunuz" diye konuştu.

"YPG'nin yanında olursa ABD ile de savaşırız"

Afrin'e yönelik operasyon konusuna değinilen söyleşide Yıldırım, "NATO üyesi Türkiye, ittifak üyesi ABD'yle bölgede YPG'yi desteklediği için tartışma yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun sonuçları olabileceği uyarısında bulunarak, 'Osmanlı tokadı' ifadesini kullandı. Bu ne anlama geliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizim ABD'ye yönelik bir tehdidimiz yok. Biz şunu söylüyoruz: Türkiye, ABD, Almanya NATO üyesi. ABD Suriye'de terör örgütüyle birlikte DEAŞ'e karşı mücadele etme kararı aldı. Biz de diyoruz ki: NATO üyesi bir ülke olan ve NATO'nun sınırlarını koruyan Türkiye'ye karşı terör faaliyetleri içinde olan terör örgütleriyle birlikte çalışma. Bu ortaklığa sığmaz. Bu büyük devlet olmaya da yakışmaz. Bizim YPG ile bir sorunumuz var. Ancak ABD YPG'nin yanında bize karşı savaşa girerse, onlarla da savaşırız."

"Savaş devletler arasında olur"

Sunucunun Afrin'e yönelik operasyona karşı açıklamalar yapan Türk Tabipleri Birliği'nden doktorların gözaltına alındığını hatırlatması üzerine Binali Yıldırım, "Bu operasyona karşı olan kimse tutuklanmadı. Ancak terörle mücadeleyi savaş diye nitelendirenlere yönelik hukuki adımlar atıldı. Bu da doğal. Çünkü bu bir savaş değil. Bu bir operasyon, Türkiye'nin bağımsızlığını, birliğini, sınır güvenliğini, can ve mal emniyetini korumak için yapılan bir operasyondur. Savaş iki ülke arasında olur. Suriye'de devlet yok ki savaş olsun. Suriye'de ABD de var, Rusya da var, koalisyonun içinde Almanya da var. Dolayısıyla bunları birbirine karıştırmayalım" diye konuştu.

Sunucunun "Türkiye'de hükümetten farklı düşününenler bunun sonuçlarını hesaba katmak zorunda kalıyor. Neden Türkiye demokrasisi farklı düşüncelere bu kadar zor tahammül ediyor?" sorusu üzerine Yıldırım şöyle konuştu:

"Farklı düşünceler konusunda Türkiye'yi eleştirenler maşallah çok. Ancak kendilerine bakmıyorlar. Kendilerinin demokratik haklara riayet edip etmediklerini sormuyorlar. Bir Avrupa ülkesi bir Türk bakanı ülkeye sokmadı. Almanya Cemil Bayık'ın, bir terör liderinin video konferans aracılığıyla bir toplantıya bağlanmasına izin verdi ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının bir toplantıya (video konferansla) katılmasına izin vermedi. Peki bunu nasıl izah edecek Almanya?"

Yıldırım: Almanya ile yeni bir sayfa açalım

Başbakan Merkel'le Perşembe günü yapacağı görüşmede bütün konuları görüşeceklerini söyleyen Yıldırım, "Almanya'da seçim oldu. Seçim öncesinde her iki taraf birbirine biraz yüklendi. Ama seçim bitti. Şimdi yeni bir sayfa açmanın vakti geldi. Ben böyle düşünüyorum. Sayın Merkel'le tüm konuları hiç sansür yapmadan konuşmayı amaçlıyorum, düşünüyorum. Ve biz şunu söylüyoruz: Almanya Avrupa'nın belkemiği. Türkiye bölgenin belkemiği. Dolayısıyla Avrupa'yla, Almanya'yla Türkiye ilişkileri sadece AB-Türkiye ilişkileri için değil, aynı zamanda dört milyona yaklaşan soydaşlarımız açısından da önemlidir. Ve yeni bir sayfa açalım. Geçmişi unutalım, önümüze bakalım, ilişkilerimizi daha da geliştirelim" dedi.

DW/HT,BK

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