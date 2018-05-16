 Yıldırım: 30 bin Suriyeli oy kullanabilecek | TÜRKİYE | DW | 19.06.2018

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TÜRKİYE

Yıldırım: 30 bin Suriyeli oy kullanabilecek

Başbakan Yıldırım, Türkiye'de 24 Haziran'daki seçimlerde 30 bin Suriyelinin oy kullanabileceğini açıkladı.

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Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip Suriyeli sayısına dair Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama geldi.

Başbakan Yıldırım, İzmir'de yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş olan 30 bin Suriyelinin bu seçimlerde oy kullanabileceğini söyledi.

Türkiye'de, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan ve son olarak 7 Haziran 2018 tarihinde güncellenen verilere göre, "geçici koruma” kapsamında 3 milyon 579 bin 254 Suriyeli yaşıyor. Bu kişilerin 1 milyon 922 bin 767'si 18 yaşın üstünde.

En fazla Suriyeli İstanbul'da

Türkiye'de "geçici koruma" kapsamındaki Suriyelilerin 215 bini geçici barınma merkezlerinde kalıyor. En fazla Suriyelinin yaşadığı kent, 561 bin 615 kişi ile İstanbul. İstanbul'u 475 bin 800 ile Şanlıurfa, 443 bin 837 ile Hatay ve 383 bin 260 ile Gaziantep izliyor.

En yoğun Kilis

İl nüfusuyla karşılaştırıldığında Suriyelilerin en yoğun yaşadığı kent ise Kilis. 136 bin 319 nüfuslu Kilis'te kayıtlı Suriyeli sayısı 131 bin 74. Bu sayı, il nüfusunun yüzde 96'sına tekabül ediyor. Suriyeli nüfusunun en yoğun olduğu ikinci kent, yüzde 28 ile Hatay. Hatay'ı yüzde 24 ile Şanlıurfa takip ediyor. En fazla Suriyelinin yaşadığı İstanbul'da bu oran yüzde 3.74.

DW,rtr/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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