 Yücel′in tahliyesi öncesi Türkiye′yle silah anlaşmalarına onay | ALMANYA | DW | 23.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Yücel'in tahliyesi öncesi Türkiye'yle silah anlaşmalarına onay

Alman hükümetinin Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından bir süre önce Türkiye'ye silah satışına ilişkin bir dizi anlaşmayı onayladığı ortaya çıktı.

Soldaten mit G-36 Gewehr Symbolbild Kleinwaffen (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

Reuters'ın haberine göre Alman hükümeti 18 Aralık 2017 ile 24 Ocak 2018 tarihleri arasında Türkiye'ye yönelik silah ihracatına ilişkin 31 anlaşmaya onay verdi. Haber, Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in meclise sunduğu soru önergesine verilen cevaba dayandırıldı.

Alman Ticaret ve Enerji Bakanlığı tarafından verilen cevapta silahların tür ve modellerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken sadece silahlara ilişkin kodlar kullanıldı. Söz konusu onayın Türkiye'nin talep ettiği ancak Alman hükümeti tarafından askıya alınan Leopard tanklarının modernizasyonunu kapsayıp kapsamadığı konusunda bir açıklama yapılmadı. 

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Ocak ayında, mevcut hükümetin Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu konusunda kararı yeni hükümet kurulana kadar beklemeye aldığını açıklamıştı.

Gabriel "kirli anlaşma yok" demişti

Haber ajansının aktardığına göre önergede hükümete NATO üyesi Türkiye'ye yönelik görünüşteki sıkı denetimin terk edilmesinde, Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının ne derece rol oynadığı soruldu. Hükümet kanadı, "Türkiye'de politik nedenlerle tutukluluğu devam eden Alman vatandaşlarının serbest bırakılması için hükümetin her kanaldan çalıştığı" cevabını verdi.

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel bir yılı aşkın bir süre iddianamesiz cezaevinde tutulduktan sonra 16 Şubat'ta serbest bırakılmıştı. Yücel henüz tutukluyken "özgürlüğünün tank ticaretiyle lekelenmesini istemediğini" ifade etmiş, buna karşılık Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de "Türkiye ile herhangi bir kirli anlaşma yok" diye konuşmuştu. Benzer açıklamaları Yücel'in serbest bırakılmasından sonra da tekrar eden Gabriel, "Yücel'in serbest bırakılması ile ilgili ortada ne kirli ne de temiz bir anlaşma yok" demişti.

Son olarak bugün Türkiye'de tutuklu bulunan bir Alman vatandaşı daha serbest bırakıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu için Türkiye'de bulunan Alman vatandaşının kimliğine ilişkin olarak her hangi bir açıklama yapılmadı. Son tahliye kararı ile birlikte Türkiye'de tutuklu olan Alman vatandaşlarının sayısı 4'e düştü.

DW, rtr/MY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye'ye silah ihracatı: Ticaret mi, insan hakları mı?

Türkiye Afrin operasyonunda Alman savaş tanklarını kullanıyor. NATO müttefikleri arasındaki silah ticareti rutin sayılıyor. Almanya’da ise Türkiye’ye silah satılması eleştiriliyor. Nina Werkhäuser'in haberi: (23.02.2018)  

Rheinmetall'den Türkiye ile yeni silah anlaşması

Tagesschau'nun haberine göre Alman şirketi Rheinmetall Türkiye ile silah ihracatı anlaşmalarını sürdürüyor. Alman şirketin Türk BMC şirketi ile "Leopard 2" modernizasyonu konusunda anlaşma imzaladığı iddia edildi. (13.02.2018)  

Reuters: Türkiye Afrin'de Leopard 2 tanklarının kullanıldığını teyit etti

Türkiye'nin Afrin harekâtında Alman Leopard 2 tanklarını kullandığını resmen Berlin'e ilettiği bildirildi. Tankların kullanımı Almanya'da tartışmalara yol açmıştı. (29.01.2018)  

Almanlar giderek daha fazla silahlanıyor

Almanya'da silahlanan kişi sayısı giderek artıyor. Kendilerini güvende hissetmemelerinin birçok sebebi var. Ancak silahlanmanın bu soruna çözüm olacağına kuşkuyla bakılıyor. (01.02.2018)  

Benzer içerik

Türkei Istanbul Freilassung Deniz Yücel

Gazeteci Deniz Yücel serbest 16.02.2018

Türkiye'de bir yılı aşkın süredir cezaevinde olan Die Welt muhabiri Deniz Yücel tahliye edildi. Ancak Yücel hakkında hazırlanan iddianamede 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bundestagssitzung Berlin

AfD'nin Deniz Yücel önergesine ret: Gazeteciye kınama yok 22.02.2018

Sağ popülist AfD’nin, yazdığı yazılar nedeniyle Deniz Yücel'in kınanması için meclise sunduğu önerge reddedildi. SPD'li vekil AfD'yi "Erdoğan gibi basın özgürlüğüne katlanamamakla" suçladı.

Bundestag T-Shirts Free Deniz Bundestag Berlin

Alman siyasetçilerden Deniz Yücel çağrısı 14.02.2018

Alman siyasetçiler, Türkiye'de bir yıl önce gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Deniz Yücel'in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Sigmar Gebriel (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

Seçmen Gabriel'in Dışişleri Bakanı olarak kalmasını istiyor

Yapılan son anketlere göre Sosyal Demokrat Parti oy kaybetse de Almanya'da seçmenlerin çoğunluğu Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in görevine devam etmesini istiyor. 

FOTO-GALERİ

Filmstill - Isle of Dogs – Ataris Reise (2017 Twentieth Century Fox)

Berlinale'deki favori yapımlar

Berlin Film Festivali heyecanı sürüyor. Altın Ayı'nın sahipleri 25 Şubat Pazar günü açıklanacak. Altın Ayı'yı almak için yarışan iddialı yapımları derledik. 