 Yönetmen Polanski′ye göre #MeToo hareketi kolektif histeri | DÜNYA | DW | 09.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Yönetmen Polanski'ye göre #MeToo hareketi kolektif histeri

Yönetmen Roman Polanski, Weinstein skandalı sonrası ortaya çıkan #MeToo hareketini "ikiyüzlülük" olarak niteledi. Film yapımcısı Hollywood'daki cinsel taciz iddialarını da "kolektif histeri" şeklinde gördüğünü söyledi.

Roman Polanski (Getty Images/A. Rentz)

Roman Polanski

Oscar ödüllü yönetmen Roman Polanski, film sektöründeki nüfuz sahibi erkeklerin güçlerini kullanarak kadınlara cinsel saldırı ve tacizde bulunduğunu gözler önüne seren skandal sonrası ortaya çıkan #MeToo hareketini "kolektif histeri" sözleriyle değerlendirdi.

Önerdiğimiz linkler

Bu seneki festivalde Altın Palmiye için 21 film yarışırken, Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı da büyük ödül için mücadele verecek. Festivalde ayrıca Hollywood'dan dünyaya yayılan cinsel taciz skandalı gündemde. (08.05.2018)

Berlinale, Cannes ve Venedik ile birlikte sinema dünyasının en önemli üç festivalinden biri. Berlinale’yi, diğer iki dev festivalden ayıran en önemli özelliklerinden biri ise, siyasi söylemli filmlere ağırlık vermesi. (12.02.2015)

Berlinale'ye bu yıl damgasını vuran konulardan biri #MeToo tartışmaları. Bu çerçevede cinsel tacize karşı kadınların sesini yükseltmesini hedefleyen Speak Up adlı girişimin tanıtımı yapıldı. (18.02.2018)

Flört, taciz ya da cinsel saldırıların ifşası… 100 gün boyunca Twitter’da güncelliğini koruyan ''MeToo'' (Ben de) etiketi dünya çapında bir tepki hareketine dönüştü. Bu hareketin kronolojisini derledik: (23.01.2018)

Eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein'a karşı birçok kadının seslerini yükseltmesi ile birlikte ortaya çıkan #MeToo hareketini "toplumda kimi zaman görülen kolektif bir histeri şekli" olarak değerlendiren Polanski, "Bu bana göre ikiyüzlülük" ifadesini kullandı.

Haftalık yayınlanan Newsweek dergisinin Polonya baskısına bir röportaj veren yönetmen, kampanyaya katılan kadınlarla ilgili olarak "Herkes korkudan dolayı bir şekilde dâhil olmaya çalışıyor" şeklinde konuştu. Bu durumu Kuzey Kore halkının liderleri için topluca yas tutmasına benzeten Polanski, "kendinizi gülmekten alıkoyamıyorsunuz" dedi.

Akademiden ihraç edilmişti

Polonya asıllı Fransız yönetmenin, Oscar ödüllerini veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ndeki 50 yıllık üyeliği ihraç edilmesi ile birlikte geçen hafta sonlanmıştı. Newsweek dergisi ise röportajın bu karardan önce yapıldığını belirtti.

84 yaşındaki Polanski'nin, ABD'de 1977 yılında reşit olmayan birisine tecavüz etmesinin ve yargılanıp suçlu bulunmasının Akademi'den ihraç edilmesine neden olduğu tahmin ediliyor.

Tecavüze uğrayan Samantha Geimer geçmişte yönetmeni affettiğini söylemiş, Akademi'nin ihraç kararını ise "sadece görüntüde bir anlamı olan çirkin ve acımasız bir eylem" olarak nitelendirmişti.

Polanski de avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak Akademi'nin kararını "ikiyüzlülüğün zirvesi" olarak değerlendirmişti. Avukat Jan Olszewski ayrıca ihraç kararının Akademi'nin yönetmeliklerine ters düştüğünü kaydetmişti.

Mahkûmiyet kararı nedeniyle ABD'ye giriş yapamayan yönetmen uzun zamandır Fransa'da yaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Yahudi Soykırımı sırasında hayatta kalan yönetmen, o dönemi işlediği 2003 yapımı Piyanist filmi ile Oscar kazanmıştı.

AP,AFP/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Roman Polanski Bill Cosby Bildkombo

Oscar Akademisi Bill Cosby ve Roman Polanski'yi ihraç etti 03.05.2018

İsimleri cinsel saldırı vakalarına karışan komedyen Bill Cosby ve yönetmen Roman Polanski, Oscar ödüllerini veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden ihraç edildi.

Harvey Weinstein mit Oscar Shakespeare in Love

Tacizle suçlanan Weinstein akademiden atıldı 15.10.2017

Oscar ödüllerini sinema dünyasına dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, taciz ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya olan yapımcı Harvey Weinstein'i üyelikten çıkardı.

Harvey Weinstein

New York Başsavcılığı'ndan Weinstein’ın şirketine dava 12.02.2018

New York Başsavcılığı, Harvey Weinstein ve yapımcılık şirketine dava açtı. Davanın çalışanların sayısız şikayetine karşın yıllarca süren cinsel tacizden korunamadığı suçlamasıyla açıldığı belirtildi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Yedi soruda İran ile nükleer anlaşmanın geleceği

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından anlaşmanın geleceğine dair yanıt bekleyen birçok soru bulunuyor.  

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Yetiştirmesi zahmet isteyen ve bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için soylular tarafından tüketiliyordu. 