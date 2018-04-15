 WSJ: Trump Suriye′ye Arap birliklerinin gönderilmesini istiyor | DÜNYA | DW | 17.04.2018
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DÜNYA

WSJ: Trump Suriye'ye Arap birliklerinin gönderilmesini istiyor

Amerikan basınında Başkan Trump'ın, Arap ülkelerinden Suriye için destek istediği öne sürüldü. ABD Başkanı’nın IŞİD’den kurtarılan yerlerde Amerikan askerlerinin yerini Arap birliklerinin almasını istediği belirtiliyor.

Syrien US Spezialeinheiten in der Provinz Raqqa (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

Wall Street Journal gazetesi, Washington yönetiminin Suriye'nin istikrara kavuşturulması konusunda Arap ülkelerinden askeri destek istediğini öne sürdü.

Gazetenin hükümet çevrelerine dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır askerlerinden oluşacak birliklerin Suriye'nin kuzeydoğusuna gönderilmesini istiyor. Haberde, Trump'ın IŞİD'e karşı zaferin kesinleşmesinin ardından, örgütten kurtarılan bölgelerde Amerikan askerlerinin yerini Arap birliklerinin almasını istediğine dikkat çekiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce de Arap ülkelerinden Suriye'ye yönelik milyar dolarlık maddi destek sunmalarını talep etmişti.

IŞİD'den kurtarılan Rakka

IŞİD'den kurtarılan Rakka

G7 ülkeleri Cenevre'den sonuç çıkmasını umuyor

Öte yandan ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, İtalya ve Japonya'nın oluşturduğu G7 ülkeleri Salı günü yayınladıkları ortak bildiride Suriye savaşına diplomatik bir çözüm bulunması gerektiği uyarısında bulundu. Ülkeler, hedefin BM çatısı altında Cenevre'de yapılacak Suriye görüşmelerinin "inandırıcı bir siyasi geçiş dönemine" zemin hazırlaması olduğunu vurguladı.

G7 ülkeleri Cumartesi günü Fransa, İngiltere ve ABD'nin Suriye'de düzenlediği hava saldırılarına ilişkin olarak da "bu tepki sınırlı, orantılı ve gerekliydi" ifadesini kullandı. G7 üyeleri Suriye'de iddia edilen kimyasal silah kullanımını da en sert şekilde kınadıklarını dile getirdi.

DW,dpa,AFP/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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